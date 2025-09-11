Festa dell’Unità Milano metropolitana – Programma giorno 7

Di
Redazione
-
0
52

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 settembre 2025. Il programma odierno della Festa dell’Unità di Milano metropolitana che si svolge in Arci Corvetto – Via Oglio 21.

Giovedì 11 settembre 

Ore 18.30 – Diritti in carcere

Con: Simona Bellati, Ilaria Cucchi, Teresa Mazzotta, Luigi Pagano, Silvia Polleri, Eliana Zecca

Modera: Alessandro Giungi

Ore 18.30 – La famiglia naturale non esiste

Con l’autrice: Chiara Saraceno

Con: Elena Lattuada, Vincenzo Miri, Linda Laura Sabbaddini

Ore 20.00 – Il mondo visto da qui

Con l’autore: Claudio Burgio

Con: Simona Malpezzi, Giuliana Narraccio, Dario Veneroni

Ore 21.00 – Mare aperto

Apre: Giacomo Marini

Con l’autore: Luca Misculin

Con: Mansour Bah, Brando Benifei, Giorgia Linardi

Modera: Ida Veltri

Ore 21.00 – Ustica, ultimo volo

Con l’autore: Daniele Biacchessi

Con: Claudia Bianchi, Daria Bonfietti, Luca Gibillini, Rosario Pantaleo

Al link il programma completo dei 10 giorni di festa, comprensivo anche di tutti gli eventi di intrattenimento e gli eventi culturali che si svolgeranno nella giornata odierna. 

Programma completo: https://www.pdmilano.eu/images/Festa_unita/programma_2025.pdf

Redazione

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui