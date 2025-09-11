Festa dell’Unità Milano metropolitana – Programma giorno 7

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 settembre 2025. Il programma odierno della Festa dell’Unità di Milano metropolitana che si svolge in Arci Corvetto – Via Oglio 21.
Giovedì 11 settembre
Ore 18.30 – Diritti in carcere
Con: Simona Bellati, Ilaria Cucchi, Teresa Mazzotta, Luigi Pagano, Silvia Polleri, Eliana Zecca
Modera: Alessandro Giungi
Ore 18.30 – La famiglia naturale non esiste
Con l’autrice: Chiara Saraceno
Con: Elena Lattuada, Vincenzo Miri, Linda Laura Sabbaddini
Ore 20.00 – Il mondo visto da qui
Con l’autore: Claudio Burgio
Con: Simona Malpezzi, Giuliana Narraccio, Dario Veneroni
Ore 21.00 – Mare aperto
Apre: Giacomo Marini
Con l’autore: Luca Misculin
Con: Mansour Bah, Brando Benifei, Giorgia Linardi
Modera: Ida Veltri
Ore 21.00 – Ustica, ultimo volo
Con l’autore: Daniele Biacchessi
Con: Claudia Bianchi, Daria Bonfietti, Luca Gibillini, Rosario Pantaleo
Al link il programma completo dei 10 giorni di festa, comprensivo anche di tutti gli eventi di intrattenimento e gli eventi culturali che si svolgeranno nella giornata odierna.
Programma completo: https://www.pdmilano.eu/images/Festa_unita/programma_2025.pdf
Redazione