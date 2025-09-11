GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 settembre 2025.

VARESE, INIZIO ANNO SCOLASTICO, PRESIDENTE FONTANA A LICEO ‘CAIROLI’

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico, sarà presente, all’inaugurazione dell’anno scolastico al Liceo ‘Ernesto Cairoli’ di Varese.

– ore 9, al Liceo Ginnasio ‘Ernesto Cairoli’ (via Dante Alighieri – Varese).

—–

BRESCIA, ASSESSORE LUCENTE A CONFERENZA INTERNAZIONALE ‘LIVING AND WALKING CITIES’

L’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente, interviene a Brescia alla conferenza internazionale ‘Living and walking cities’.

– ore 9.45, Università di Brescia (Aula Magna della Facoltà di Economia – via San Faustino, 74/B).

—–

MILANO. AVVIO ANNO SCOLASTICO 2025/2026, ASSESSORE TIRONI A CERIMONIA AL LICEO BERCHET

PRESENTE IL DIRETTORE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA, LUCIANA VOLTA

A SEGUIRE , TAPPA AL COLLEGIO SAN CARLO CON SOTTOSEGRETARIO ALL’ISTRUZIONE FRASSINETTI

L’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi interviene, a Milano, alla cerimonia per l’avvio dell’anno scolastico 2025/26 in programma al Liceo Ginnasio ‘Giovanni Berchet’ in via della Commenda.

Presente il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Luciana Volta.

L’assessore Tironi, insieme al sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito Paola Frassinetti e al direttore Usr Volta, partecipa all’avvio dell’anno scolastico al Collegio ‘San Carlo’ (corso Magenta, 71).

Presenti il questore di Milano Bruno Megale e il comandante provinciale dei Carabinieri di Milano, generale di Brigata Rodolfo Santovito.

– ore 10.30, Liceo Ginnasio ‘Giovanni Berchet’ (via della Commenda, 26 – Milano);

– ore 11.45, Collegio ‘San Carlo’ (corso Magenta, 71 – Milano).

—–

BERGAMO, ASSESSORI COMAZZI E MAZZALI IN VISITA ISTITUZIONALE AI COMUNI DI DOSSENA E RONCOBELLO

Gli assessori regionali Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) e Barbara Mazzali (Turismo, Marketing territoriale e Moda) effettuano un sopralluogo in provincia di Bergamo, nei Comuni di Dossena e Roncobello, finalizzato a visitare le opere artistiche del progetto ‘NA.TUR.ARTE’ e a conoscere da vicino alcuni interventi di rigenerazione urbana, valorizzazione dei nuclei storici e tutela dell’area montana, realizzati con il sostegno di Regione Lombardia.

Questo il programma degli appuntamenti:

– ore 10.30, Punto stampa e visita all’area verde riqualificata dell’ex Roccolo ‘Corna Bianca’, Ponte tibetano ‘Ponte nel Sole’, Dossena.

– ore 12.30, a Roncobello visita ad alcune opere finanziate grazie alle risorse messe a disposizione dai bandi di Regione Lombardia su rigenerazione urbana e riqualificazione dei borghi storici:

– Borgo di Costa (bando ‘Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici’).

– Ex scuole della frazione Bordogna (bando ‘Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana’).

– ore 14.30, incontro con l’assessore Mazzali: sul bilancio del progetto NA.TUR.ARTE e prospettive di continuità e visione delle opere finanziate dall’Assessorato. Orobie Alps Resort (via Monica, 70 – Roncobello).

– ore 15 , sopralluogo all’area individuata per la realizzazione della passerella del castello, Mezzeno, frazione di Roncobello.

—–

SONDRIO, ASSESSORE SERTORI A TAVOLA ROTONDA SU MILANO CORTINA E VALTELLINA

L’assessore a Enti locali e Montagna della Regione Lombardia, Massimo Sertori, partecipa, a Sondrio, alla tavola rotonda ‘Tourism sentiment 2025/2026 – Verso Milano Cortina & Valtellina’.

– ore 10, Hotel Posta (piazza Garibaldi – Sondrio).

—–

VARESE, ASSESSORE CARUSO A CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE STAGIONE MUSICALE DEL COMUNE

L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, partecipa, a Varese, alla conferenza stampa di presentazione della stagione musicale del Comune di Varese.

– ore 10.30, Palazzo Estense (via Sacco, 5 – Varese), sala Matrimoni.

—–

SOLARO/MI, ASSESSORE LA RUSSA INCONTRA COMANDANTI DELLE POLIZIE LOCALI

L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, incontra, a Solaro (Milano), i Comandanti delle Polizie locali per dare il via alle attività di controllo del progetto ‘Parchi e stazioni sicure’ nel Parco delle Groane e della Brughiera Briantea.

– ore 11, Parco delle Groane e della Brughiera Briantea (via della Polveriera, 2 – Solaro/MI).

—–

PALAZZO LOMBARDIA. CICLISMO, SOTTOSEGRETARIO PICCHI A PRESENTAZIONE 60ª EDIZIONE MILANO-RAPALLO

Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani interviene a Palazzo Lombardia, alla conferenza stampa di presentazione della sessantesima edizione della gara ciclistica Milano-Rapallo.

– ore 11, Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), ingresso N1, piano 11, sala Stampa.

—–

VILLASTRADA/MN, ASSESSORE BEDUSCHI A CONVEGNO SU FUTURO LEGNO, ECONOMIA CIRCOLARE E RISORSE FORESTALI

L’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, partecipa, a Villastrada (Mantova), all’evento dal titolo ‘Il futuro del mondo del legno: economia circolare e risorse forestali’.

– ore 16, Teatro Sociale (via XX settembre, 8 – Villastrada/MN).