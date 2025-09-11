Il cinema torna all’Odeon: Kryalos e The Space Cinema insieme per la riapertura dello storico multisala nel centro di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 settembre 2025 – Un grande ritorno per un luogo speciale e di grande valore per la città di Milano e i milanesi, ricco di storia e fascino. L’immobile dell’Odeon tornerà ad ospitare il cinema nel centro di Milano, in via Santa Radegonda, a pochi passi da Piazza Duomo.

La riapertura è frutto dell’accordo tra Kryalos SGR, che gestisce il Fondo Aedison a cui appartiene l’immobile, e The Space Cinema, già storico conduttore degli spazi prima dell’avvio del progetto di riqualificazione e valorizzazione.

Inaugurato nel 1929, il cinema Odeon è diventato il primo multisala della città a partire dal 1986 ed ha sempre rappresentato un punto di riferimento per Milano nonché un simbolo delle tradizioni dei milanesi. Dopo l’intervento di restauro e ammodernamento, il cinema tornerà a vivere all’Odeon con 5 sale completamente rinnovate nel rispetto della valenza storica dei luoghi, per un totale di circa 700 posti, che occuperanno interamente il piano interrato.

The Space Cinema si presenterà alla città come nuovo spazio culturale e di intrattenimento, che unisce avanguardia e tradizione, grazie alle più avanzate tecnologie di proiezione e alla tutela degli arredi originali dell’epoca. Una nuova destinazione per tutti gli amanti del grande schermo, ma anche un punto di riferimento per l’organizzazione di eventi di prestigio nel cuore di Milano.

La riapertura è prevista per la seconda metà del 2027, mentre proseguono i lavori di riqualificazione dell’immobile che ospiterà anche Rinascente Odeon Beauty Hall, hub esperienziale dedicato alla bellezza.

Questo accordo attesta l’impegno di Kryalos sul territorio e la vocazione culturale dell’immobile, rafforzando il legame con la città di Milano e i suoi cittadini. Con la riapertura del cinema all’Odeon, inoltre, Kryalos conferma la sua capacità di valorizzare e riposizionare immobili di pregio, generando valore per i suoi investitori tutelando al tempo stesso le radici culturali dei luoghi.

«Siamo particolarmente orgogliosi di aver preservato e restituito alla comunità un bene iconico che rappresenta la memoria e l’identità culturale di Milano» – ha dichiarato Paolo Bottelli, CEO di Kryalos. «Con questa iniziativa riaffermiamo il valore del cinema come esperienza collettiva, luogo di incontro e patrimonio da tutelare. La collaborazione con The Space Cinema ci permette di unire tradizione e innovazione, offrendo alla città uno spazio rinnovato ma fedele alla sua vocazione originaria».

Tim Richards CBE, CEO e fondatore di Vue (proprietaria in Italia di The Space Cinema), ha commentato: “Siamo molto lieti di annunciare che il circuito italiano di Vue, The Space Cinema, è stato nuovamente selezionato per aprire un cinema all’avanguardia all’interno dello storico immobile dell’Odeon, proprio accanto al Duomo di Milano. Una volta completati i lavori, il nuovo cinema riporterà l’intera area ad essere un importante luogo di incontro e scoperta, sia per il pubblico milanese che per i visitatori stranieri.

Dopo il successo record delle recenti uscite cinematografiche e in vista degli incredibili film in arrivo, Vue continua a costruire, rinnovare e innovare per offrire ai propri clienti la migliore esperienza sul grande schermo”.

“La riapertura del cinema Odeon – ha aggiunto Francesco Grandinetti, General Manager di The Space Cinema – rappresenta un momento significativo per la nostra azienda e per la città di Milano: in questo modo riconsegniamo con grande orgoglio alla comunità uno spazio ricco di storia, un punto di incontro privilegiato dove cultura, intrattenimento e socialità potranno nuovamente intrecciarsi. Ringrazio il nostro fondatore e CEO Tim Richards, il team di Vue e tutti coloro che hanno sempre creduto e voluto la riapertura di questo cinema”.