Inizia la stagione dei funghi, ecco alcune buone pratiche per chi si avventura nei boschi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 settembre 2025 – Con l’inizio della stagione dei funghi, oltre al conoscere bene i funghi da raccogliere, il Soccorso Alpino e Speleologico ricorda a chi si avventura nei boschi alcune buone pratiche!

PREPARAZIONE FISICA. È importante essere in buone condizioni fisiche, evitando percorsi troppo lunghi o impegnativi, soprattutto per le persone più anziane.

CALZATURE ADEGUATE. Vanno sempre evitati gli stivali di gomma, anche su terreni apparentemente facili. Molto meglio scarponi da montagna con suola tecnica, che garantiscono stabilità e aderenza.

EVITARE DI ANDARE DA SOLI. Spesso i cercatori di funghi preferiscono muoversi da soli per non rivelare i propri luoghi di raccolta. È però una scelta rischiosa: anche un piccolo infortunio, come una frattura, può rendere difficoltoso chiedere aiuto.

CELLULARE E COMUNICAZIONI. Sebbene non ovunque ci sia copertura, il telefono rimane un valido alleato. È fondamentale comunicare a familiari o conoscenti il luogo e il percorso previsto, non variarlo, e avvisare al rientro. In caso di mancato ritorno, saranno loro a poter allertare i soccorsi attraverso il numero unico 112.

E SE CI SI SMARRISCE? Può capitare di perdere il sentiero, ma non bisogna perdere la calma. È meglio tornare sui propri passi piuttosto che avventurarsi alla cieca.

UN PICCOLO ZAINO BEN ORGANIZZATO, infine, può fare la differenza. È utile dotarsi di un piccolo kit di pronto soccorso (con telo termico e frontalino inclusi), un coltellino multiuso, una giacca impermeabile e dell’acqua. Spesso con poco peso in più si possono affrontare situazioni non previste.

Il Soccorso Alpino e Speleologico invita tutti gli appassionati a vivere la stagione dei funghi con prudenza e consapevolezza: solo così la ricerca di un cestino pieno può trasformarsi in una giornata di autentico piacere e non in un’emergenza!

Redazione