INIZIO SCUOLA: RAPPORTO PREZZO/CONVENIENZA PER LA SCELTA DEI MATERIALI,FORTE IMPENNATA PER GLI ZAINI SPORTIVI MULTIUSO (+15%)

Lo rileva l’Osservatorio de ‘Il Gigante’, gruppo della Grande Distribuzione che conta 70 punti vendita, la maggior parte dei quali in Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 settembre 2025 – L’inizio dell’anno scolastico evidenzia che il rapporto prezzo/convenienza resta un punto di riferimento centrale per le famiglie lombarde. Confermata anche l’attenzione rivolta ad articoli di tendenza legati alla moda del momento. Lo rende noto l’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (70 punti vendita, la maggior parte dei quali in Lombardia), comunicando come anche per l’acquisto di materiale didattico si guardi in maniera particolare alle promozioni.

Le vendite di quaderni, cancelleria e altri articoli risultano in calo rispetto all’anno precedente, mentre si evidenzia un forte interesse nei confronti degli zaini sportivi (+15%) rispetto al 2024. Proprio tra gli zaini particolarmente gettonati risultano quelli più versatili per il cliente che oltre ad usarli per la scuola puó adattarli al tempo libero ed allo sport.

Il settore informatica conferma la tendenza d’acquisto verso marchi rinomati soprattutto su stampanti (+3%) e notebook (+1%). Sensibile crescita per le sedie gaming con un +7%

la loro versatilitá d’utilizzo le rendono ideali oltre che per lo studio anche per lo svago.

“Il comportamento delle famiglie – commenta ‘Il Gigante’ – indica quanto l’attenzione oltre ad essere rivolto alla qualità ed al risparmio sia anche incentrato verso prodotti in voga fra i giovani”.