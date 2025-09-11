“La sinistra volta le spalle ai cittadini: bocciata la mozione per la tutela della Chiesa di San Carlo al Lazzaretto e del quartiere di Porta Venezia”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 settembre 2025 – “Ancora una volta la sinistra del Municipio 3 ha scelto di ignorare le istanze concrete dei cittadini, dei residenti e degli esercenti, bocciando quasi all’unanimità la mozione presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia, Mattia Ferrarese, avente oggetto “Tutela del patrimonio storico-culturale della Chiesa di San Carlo al Lazzaretto e degli ambiti adiacenti contro degrado, rifiuti e malamovida”.

Il documento proponeva misure di buon senso: il contrasto al degrado, la lotta ai rifiuti abbandonati, la riduzione della musica ad alto volume e la salvaguardia della seicentesca Chiesa di San Carlo al Lazzaretto, punto nevralgico del quartiere, insieme alle vie Lecco, Tunisia, Settala, Lazzaro Palazzi, Tadino e, appunto, Largo Bellintani.

Una proposta seria, equilibrata, che puntava a difendere la dignità del quartiere di Porta Venezia, ridando voce a chi chiede semplicemente ordine, rispetto e convivenza civile.

La sinistra ha invece scelto di voltarsi dall’altra parte, rifiutando di affrontare i problemi reali che affliggono l’area e continuando a privilegiare l’ideologia al posto delle necessità quotidiane della comunità.

Una bocciatura che rappresenta uno schiaffo alla storia della città, ai cittadini onesti e agli operatori economici che chiedono solo di poter lavorare senza contribuire al degrado urbano.

Fratelli d’Italia ribadisce il proprio impegno per restituire sicurezza, decoro e tutela del patrimonio culturale di Porta Venezia e a tutta Milano.

Noi continueremo a batterci al fianco dei cittadini, laddove la sinistra preferisce chiudere occhi e orecchie.”

Mattia Ferrarese

Consigliere – Municipio 3