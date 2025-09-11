MILANO GREEN WEEK. DAL 18 AL 21 SETTEMBRE OLTRE 200 EVENTI DIFFUSI IN CITTA’

Domenica 21 il ‘No Parking day’ chiuderà la manifestazione: sette vie simbolo della città chiuse al traffico

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 settembre 2025 – Dal 18 al 21 settembre torna la Milano Green Week, la manifestazione che con oltre 200 eventi diffusi in città e aperti alla cittadinanza racconta non solo l’impegno dell’Amministrazione ma anche di cittadine e cittadini, associazioni, enti che ogni giorno lavorano per una Milano attenta ai temi ambientali, alla cura del verde, per il contrasto e la mitigazione dei cambiamenti climatici.



Ad aprire la quattro giorni, il 18 settembre, alle ore 10 nella sala conferenze dell’Acquario Civico, sarà il convegno ‘Verso il piano del Verde e del Paesaggio’, dedicato al percorso che l’assessorato al Verde e all’Ambiente ha avviato per la stesura del piano, uno strumento strategico per tutelare e valorizzare le aree verdi, il paesaggio urbano e gli spazi aperti della città, il sistema delle acque, le connessioni ecologiche, pedonali e ciclabili. Oltre a presentare gli obiettivi e il metodo di lavoro, l’evento sarà l’occasione anche per dialogare e confrontarsi con i rappresentanti di altre città italiane (Brescia, Torino, Firenze e Trento ) e con esperti e stakeholder del territorio per valorizzare esperienze, competenze e per costruire così un piano condiviso, capace di rispondere alle esigenze della città e migliorare la qualità dell’ambiente e della vita delle persone.



Il 19 settembre alberi e patrimonio arboreo saranno i protagonisti del convegno ‘La foresta urbana e i rischi climatici: strategie per una gestione efficace e concreta’, organizzato da ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, in collaborazione con l’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini e con il supporto del Comune di Milano (Palazzina Appiani dalle 10 alle 13.30, su prenotazione). L’evento sarà focalizzato sulla gestione del patrimonio arboreo urbano, con approfondimenti sugli aspetti legati alle linee guida, alle buone pratiche, alla prevenzione del rischio legato ai cambiamenti climatici che colpiscono sempre più le nostre città e all’uso di tecnologie innovative, di cui è esempio il ‘Gemello Digitale’ di recente applicato dall’Amministrazione a oltre 30mila esemplari di alberi in città.



Tra le novità di questa edizione 2025, lo spettacolo teatrale serale ‘Ilva Football Club’ di Usine Baug e Fratelli Maniglio, prodotto da Campo Teatrale: in occasione della Milano Green Week la rappresentazione (gratuita e aperta a tutti) andrà in scena sul palco del Teatro Burri, al Parco Sempione, ore 21. Con questo spettacolo, l’assessorato all’Ambiente e Verde invita il pubblico a riflettere sul rapporto tra ambiente, lavoro e salute attraverso la storia della più grande acciaieria d’Europa, che si intreccia alla leggenda di una piccola squadra nata proprio sotto le ciminiere dell’Ilva.



L’ambiente e in particolare l’energia saranno al centro dell’incontro dedicato alle Comunità energetiche ‘Condividere l’energia a Milano’ (ore 11.30, presso il Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci 32), organizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano, partner dell’Amministrazione nella Comunità Energetica ‘CER.ca.MI Solidale’, di cui fanno parte anche altre realtà solidali del territorio come Abitare Società Cooperativa, Cooperativa Diapason e Terzo Paesaggio. CER.ca.MI Solidale opera sul territorio di Milano con l’obiettivo di promuovere la produzione e la condivisione di energia rinnovabile. L’appuntamento, rivolto a cittadini, associazioni del territorio, amministratori di condominio, Pmi, sarà occasione per conoscere non solo la nuova comunità energetica di Milano e le modalità di adesione, ma anche per partecipare a incontri e laboratori aperti a tutte e tutti, scoprire come risparmiare energia, autoprodurla e condividerla in modo intelligente e capire come ciascuno di noi può contribuire, in modo attivo e consapevole alla transizione ecologica.



Spazio anche agli animali, durante la Milano Green Week: il 20 settembre, a partire dalle ore 10, Open Day al Parco Rifugio Canile-Gattile di via Aquila, una giornata di incontri e attività con visite guidate per conoscere da vicino gli ospiti della struttura e il lavoro quotidiano di volontari e volontarie.



La Milano Green Week si chiuderà, infine, domenica 21 settembre con il ‘No Parking Day’: sette vie simbolo della città, diffuse in sette Municipi, saranno chiuse al traffico per lasciare spazio alle persone con laboratori, spettacoli di strada, presentazioni, attività sportive, letture e molto altro. Le strade coinvolte nel ‘No Parking Day’ 2025 sono: via Arquà (Municipio 2), viale Lombardia (Municipio 3), via Einstein (Municipio 4), via Cuore Immacolato (Municipio 5), via Tolstoj (Municipio 6), via Marghera (Municipio 7), via Viscontini (Municipio 8).



“Anche quest’anno, insieme a tanti cittadini e associazioni, per la Milano Green Week abbiamo costruito un ricchissimo e variegato palinsesto – commenta l’assessora a Verde e Ambiente Elena Grandi -. Una quattro giorni in cui vogliamo raccontare non solo l’impegno dell’Amministrazione, ad esempio sul fronte del Piano del Verde, ma soprattutto la sensibilità e lo sforzo collettivo della città verso i temi ambientali, verso il verde e il paesaggio, verso l’ambiziosa transizione energetica a cui siamo chiamati. I tanti eventi organizzati dal basso dimostrano che i primi attori e protagonisti del cambiamento sono proprio i cittadini, siamo tutti noi. Per questo sostengo con convinzione questo modello di manifestazione: sostenere, promuovere e incentivare eventi diffusi come questi significa investire non solo nella tutela del verde e dell’ambiente della città, ma anche nella crescita di una comunità più responsabile, solidale e consapevole”.



Il programma completo con tutti gli eventi, gli enti e le associazioni coinvolte è online da oggi, 11 settembre, sul sito www.milanogreenweek.eu.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nel teatro di Campo Teatrale (via Pompeo Cambiasi, 10): in questo caso, i posti saranno garantiti per i primi 100 iscritti, per questo si raccomanda la prenotazione al link.

