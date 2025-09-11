Milano Green Week, La Scala Società tra Avvocati ospiterà  la proiezione di Beyond

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 settembre 2025 – In occasione della Milano Green Week, in programma dal 18 al 21 settembre, La Scala Società tra Avvocati ospiterà giovedì 18 settembre alle ore 18.00, presso l’Auditorium Piero Calamandrei di Via Correggio 43 a Milano, la proiezione di Beyond, il nuovo documentario realizzato dall’esploratore, divulgatore e attivista ambientale Alex Bellini. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Nel gennaio 2025, Bellini decide di fare ritorno nei luoghi della missione che lo aveva visto protagonista otto anni prima. Ne emerge un viaggio intimo e potente.

Beyond è così una riflessione sul concetto di limite, sulla rinuncia, sulla perseveranza e sul legame profondo tra l’essere umano e la natura. Attraverso la ricostruzione di quell’impresa estrema, il documentario invita a una riflessione universale sul senso dell’esplorazione, sulle leggi che governano la natura e sulle urgenze del nostro tempo: cambiamento climatico, crisi dei ghiacciai e necessità di rimettere al centro la relazione tra uomo e ambiente.

Beyond è diretto da Alex Bellini, co-diretto e montato da Francesco Clerici, con soggetto e sceneggiatura di Alessio Mazzolotti e colonna sonora originale firmata da Michele Braga. È prodotto da Francesca Urso per The 5th Element, con il supporto di La Scala Società tra Avvocati, Montura e UNIMATIC Watches.

Dopo la proiezione, avrà spazio un dialogo aperto tra Alex Bellini, il Co-regista Francesco Clerici, il Direttore della sceneggiatura e scenografia Alessio Mazzolotti e il pubblico, guidato da domande che riguardano tutti: “Cosa siamo disposti a cambiare?”, “E che ruolo vogliamo avere nella transizione ecologica?”.

La Scala Società tra Avvocati è da sempre al fianco di Alex Bellini in ogni sua sfida, professionale e personale, anche nelle imprese più estreme.

