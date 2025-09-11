Moni Ovadia parla di Pace, Giustizia e Palestina al Castello di Legnano

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 11 settembre 2025 – Lunedì 15 settembre l’attore dialogherà con Gianni Vacchelli, Paolo Scheriani e Chantal Antonizzi in una serata organizzata da Amnesty International Lombardia e dal Comune di Legnano

Lunedì 15 settembre alle 20.30 al Castello Moni Ovadia dialogherà sui temi della Pace, della Giustizia e della Palestina con lo scrittore e saggista Gianni Vacchelli, l’attore e drammaturgo Paolo Scheriani e Chantal Antonizzi, del Coordinamento Sud Ovest Asia e Nord Africa di Amnesty Italia. Durante la serata, organizzata da Amnesty International Lombardia in collaborazione con il Comune di Legnano, si cercherà di analizzare la situazione mediorientale riflettendo sul significato della Pace, ma anche su come costruirla e mantenerla. L’incontro si inserisce nel percorso “La cultura della Pace ai tempi della guerra” che l’amministrazione comunale ha cominciato nel 2024.

Ingresso libero senza prenotazione.