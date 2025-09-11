Motta Visconti: la 48esima Sagra del Fungo Porcino dal 26 al 28 settembre

(mi-lorenteggio.com) Motta Visconti, 11 settembre 2025. 48 candeline per una delle manifestazioni eno-gastronomiche più amate in Lombardia: torna nel vivace borgo agricolo di Motta Visconti, tra Milano e Pavia, l’attesa SAGRA DEL FUNGO PORCINO, in programma da venerdì 26 a domenica 28 settembre e supportata attivamente da Confcommercio Abbiategrasso.



Proposte a tema, pranzi, cene e apertivi per le vie del centro storico, negozi aperti la sera, musica a cielo aperto, sfilate, presentazioni di libri ed eventi ludico-ricreativi in una tre-giorni tutta da gustare che, anno dopo anno, continua a radunare migliaia di cittadini e turisti pronti a scoprire le virtù, le varietà e le sfumature dell’amico fungo.



GASTRONOMIA RAINERI E PASTICCERIA LOCATELLI: I MENU



L’attivissima gastronomia, già Negozio Storico, è protagonista di una serie di appuntamenti mangerecci, nei tre giorni della kermesse, proposti in collaborazione con la Pasticceria Locatelli. Come da miglior tradizione, menu creati ad hoc per l’occasione, disponibili il sabato e la domenica (aperitivo, pranzo e cena) e per cui si richiede la prenotazione al numero 02-90000966. Non vi resta che lasciarvi ingolosire!

Redazione