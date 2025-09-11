NUOVE MINACCE DI MORTE A SILVIA SARDONE: SCRITTE APPARSE SUI MURI DI SESTO SAN GIOVANNI,

IL SINDACO ROBERTO DI STEFANO: “VERGOGNOSO ATTACCO: NON CI PIEGHEREMO ALL’ODIO IDEOLOGICO”

(mi-lorenteggio.com) Sesto San Giovanni, 11 settembre 2025 – “Esprimo la mia più ferma solidarietà a Silvia per l’ennesimo vergognoso attacco ricevuto per le sue battaglie politiche. Voglio ribadire con forza un concetto che non cambierà mai: non faremo un passo indietro di fronte a chi diffonde odio, violenza e intimidazioni, come accaduto in passato nei suoi confronti e della nostra famiglia. Lo ribadisco con forza: nessuno dovrebbe subire attacchi così violenti per le proprie idee, soprattutto quando queste riguardano valori imprescindibili come la sicurezza dei cittadini, la tutela delle forze dell’ordine e i diritti delle donne. Questo è il volto di chi preferisce l’odio alla civiltà, la violenza al rispetto. Sono certo che Silvia non si farà intimidire e proseguirà le sue battaglie con ancor più determinazione. Il coraggio di chi difende i principi fondamentali della nostra società è invincibile e cresce più forte di fronte agli insulti e alle minacce. Non ci faremo intimidire, il nostro impegno proseguirà senza sosta. La libertà di opinione non può e non deve essere messa a tacere” – così in una nota stampa il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano sulle scritte apparse quest’oggi a Sesto San Giovanni.