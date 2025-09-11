POSTE ITALIANE: A MAGENTA UNO SPECIALE ANNULLO FILATELICO IN OCCASIONE DEL RADUNO REGIONALE DEI BERSAGLIERI

Domenica 14 settembre in Piazza Liberazione dalle ore 09:00 alle ore 14:00
(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 settembre 2025 – Poste Italiane, in collaborazione con il Comune di Magenta e con l’Associazione Bersaglieri di Magenta “Fortunato Magna”, curatori dell’evento, celebra il raduno regionale dei Bersaglieri con uno speciale annullo filatelico che riproduce, nel formato ovale orizzontale, un particolare del logo realizzato per la manifestazione.
Allo stand di Poste Italiane sarà possibile acquistare prodotti del collezionismo selezionati per l’occasione, le più recenti emissioni di carte valori, insieme a folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori.
Il timbro figurato, dopo l’utilizzo, sarà disponibile nei 60 giorni successivi, allo sportello filatelico di Magenta in via Pusterla, 33, per essere poi depositato nel Museo Storico della Comunicazione di Roma.
Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it.
Redazione