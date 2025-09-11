Si torna a scuola, il sindaco: “Genitori, rispettiamo le regole”

Il primo cittadino di Buccinasco augura un buon anno scolastico a studenti, docenti, e personale scolastico. Con una raccomandazione alle famiglie, affinché diano il buon esempio ai propri figli fin da quando li accompagnano a scuola, utilizzando i parcheggi a disposizione senza violare il codice della strada

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 11 settembre 2025 – Dopo l’apertura delle scuole dell’infanzia nei giorni scorsi, domani, venerdì 12 settembre, toccherà alle scuole primarie e secondarie di Buccinasco.

A tutti, studenti, insegnanti, dirigenti scolastici, mamme, papà, nonni, comitati genitori, personale scolastico, il sindaco Rino Pruiti e tutta l’Amministrazione comunale augurano buon lavoro.

“Auguro ai nostri bambini e ragazzi – dichiara il sindaco Pruiti – di trascorrere il tempo

della scuola in modo sereno, di appassionarsi, di incuriosirsi ogni giorno per ciò che

potranno imparare, per la bellezza dello stare insieme, della condivisione e della

partecipazione. E lancio un appello a genitori, nonni, accompagnatori: noi adulti

dobbiamo dare il buon esempio, fin dal primo mattino quando li portiamo a scuola”.

“Se ci è possibile – continua il sindaco – preferiamo accompagnarli a piedi o in

bicicletta. E se dobbiamo usare l’auto, rispettiamo le regole e il buon senso,

utilizziamo i parcheggi a disposizione senza pretendere di lasciare il nostro bambino

davanti al cancello e aspettare che entri col motore acceso in seconda fila, ostacolando

il passaggio di altri genitori o dei residenti. Parcheggiare a qualche metro di distanza e

fare due passi a piedi non ci farà arrivare tardi al lavoro, cerchiamo di non iniziare la

giornata già di corsa, facciamolo a tutela dei nostri bambini, diamo loro il buon

esempio”.

A tutela della sicurezza dei bambini, la Polizia locale sanzionerà chi non rispetterà il

codice della strada. Si invita pertanto la cittadinanza a rispettare il codice della strada

e non sostare dove non è consentito.

Redazione