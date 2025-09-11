Teatro dell’architettura Mendrisio: ecco i prossimi appuntamenti

(mi-lorenteggio.com) Mendrisio, 11 settembre 2025 – Nel mese di settembre il Teatro dell’architettura Mendrisio (TAM) dell’Università della Svizzera italiana (USI) promuove una serie di iniziative, tra aperture straordinarie, presentazioni e visite guidate, per approfondire temi e progetti al centro delle mostre in corso fino al 5 ottobre.

Domenica 14 settembre 2025

Domenica 14 settembre 2025, il TAM partecipa alle “Giornate europee del patrimonio”, dedicate quest’anno al tema “Storie di architettura” – in occasione del cinquantesimo anniversario dell’Anno europeo del patrimonio architettonico (1975) – proponendo una giornata di porte aperte con ingresso libero e visite guidate gratuite alle mostre in corso e al campus dell’Accademia di architettura-USI.



A partire dalle ore 11.00, una visita guidata aperta a tutti offre al pubblico l’occasione di visitare gratuitamente la mostra dedicata al “BancaStato Swiss Architectural Award“, che documenta i lavori presentati per l’edizione 2023-2024 da 31 candidati provenienti da 17 Paesi, con un approfondimento sulle opere dello studio vincitore, Al Borde.



Alle ore 15.00, è invece possibile visitare la mostra “Make Do With Now. Nuovi orientamenti dell’architettura giapponese“, che esplora le idee e i progetti di una nuova generazione di architetti e urbanisti giapponesi, attivi dopo il terremoto del 2011 e il disastro di Fukushima. Trasformando la loro posizione marginale in un punto di forza, questi giovani architetti hanno sviluppato pratiche critiche, ecologiche e sociali, dimostrando come sia possibile “adattarsi” in modo creativo all’uso di risorse limitate, operando sul patrimonio edilizio esistente anche con materiali rigenerati.

Mercoledì 24 settembre 2025

Mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 18.00, il TAM invita il pubblico alla presentazione del volume “Nuova architettura giapponese. Tre casi”, a cura di Yuma Shinohara, che vedrà il curatore dialogare sui temi del volume insieme a Marco Della Torre, coordinatore di direzione dell’Accademia di architettura-USI e responsabile del Teatro dell’architettura.

Primo titolo della collana “Lezioni di architettura” nata dalla collaborazione tra Mendrisio Academy Press ed Edizioni Casagrande, la pubblicazione affronta il rapporto tra la nuova architettura giapponese e le trasformazioni socio-economiche che hanno interessato il paese nei primi decenni del Duemila.

Il libro mette in evidenza la tendenza delle nuove generazioni di architetti giapponesi ad abbandonare le geometrie raffinate che caratterizzavano i loro predecessori, prediligendo invece un approccio più pragmatico e diretto. Tra gli elementi distintivi di questo approccio progettuale vi sono l’uso di finiture essenziali e la scelta di pratiche come il restauro e il riuso, preferite sempre più spesso alla costruzione ex-novo. Queste tendenze rivelano una forte attenzione alle problematiche ambientali e una consapevolezza diffusa della fragilità del mondo in cui viviamo.

Esempi concreti di questo approccio sono i progetti realizzti dai tre architetti e studi presentati nel volume – Mio Tsuneyama e Fuminori Nousaku, GROUP e Suzuko Yamada – il cui lavoro trova spazio anche all’interno della mostra “Make Do With Now. Nuovi orientamenti dell’architettura giapponese”, in corso al TAM fino al 5 ottobre 2025.



Alla presentazione seguirà una visita guidata (in inglese), alla mostra Make Do With Now. Nuovi orientamenti dell’architettura giapponese“ curata anch’essa da Yuma Shinohara e promossa dall’Accademia di architettura-USI in collaborazione con il S AM Swiss Architecture Museum.

Giovedì 25 settembre 2025

Giovedì 25 settembre alle ore 13.00 sarà nuovamente possibile partecipare a una visita guidata (in inglese) della mostra Make Do With Now. Nuovi orientamenti dell’architettura giapponese“ con il curatore Yuma Shinohara

è gradita l’iscrizione: eventi.tam@usi.ch