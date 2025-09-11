Tornano i Giochi Sportivi delle scuole monzesi

(mi-lorenteggio.com) Monza, 11 settembre 2025 – L’Amministrazione comunale di Monza rinnova il proprio impegno a sostegno dello sport scolastico con un nuovo accordo di collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Via Foscolo”, scuola capofila nell’ambito della realizzazione dei Giochi Sportivi delle scuole monzesi. L’intesa, approvata dalla Giunta comunale, consentirà di dare continuità a una tradizione consolidata della città coinvolgendo oltre gli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado anche le classi quarte e quinte delle Scuole Primarie in via sperimentale.

Un accordo biennale. L’accordo, siglato dall’Assessorato allo Sport e – in continuità con lo scorso anno scolastico – dall’Istituto Comprensivo “Via Foscolo”, coprirà gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027. La scuola avrà il compito di coordinare la rete degli istituti del territorio, raccogliendo le adesioni e organizzando le competizioni in sinergia con i docenti referenti di educazione fisica. L’Amministrazione comunale metterà a disposizione gli impianti sportivi cittadini per utilizzi istituzionali secondo quanto stabilito nei relativi contratti di concessione e sosterrà l’iniziativa con un contributo economico complessivo di 16.000 euro, suddiviso in due annualità, destinato a coprire le spese organizzative, logistiche e di segreteria. Un impegno che conferma la volontà del Comune di promuovere lo sport come strumento di crescita, inclusione e benessere per i più giovani.

I partecipanti. L’iniziativa coinvolgerà tutti gli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado, statali e paritarie, e, per la prima volta, gli alunni delle classi quarte e quinte delle Scuole Primarie. Le attività sportive saranno programmate in base alle adesioni raccolte e si svolgeranno in diversi impianti cittadini, con il supporto di personale qualificato.

“I Giochi Sportivi delle scuole monzesi – afferma l’Assessore allo Sport Viviana Guidetti – rappresentano un momento di partecipazione e di festa per la comunità scolastica, capace di unire ragazzi e insegnanti in un progetto comune. Con questo accordo l’Amministrazione comunale intende non solo garantire la continuità dell’iniziativa, ma anche rafforzarne il valore educativo, creando occasioni di incontro e socializzazione che vanno oltre l’attività sportiva in senso stretto”.