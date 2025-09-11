Traffico di armi e droga: arrestato il Trapper Baby Gang

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 11 settembre 2025 – Nella prima mattina di oggi, 11 settembre 2025, i militari della Compagnia di Lecco hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Lecco su richiesta della locale Procura nei confronti di 4 persone, tra loro imparentate, con passaporto macedone, residenti in Valsassina in provincia di Lecco, per concorso in detenzione e porto illegale di armi da fuoco comuni e da guerra, nonché detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, per un giro d’affari non inferiore ai 12mila euro al mese. Sono stati tratti in arresto HETEM Zilbehar, cl. 1975, suo figlio HETEM Mevljudin, classe 2002, suo cognato DALI Rasim, cl.1983 Nel corso delle indagini era già stato arrestato e si trova tutt’ora in carcere anche il figlio HETEM Mevljan, fermato sempre dai Carabinieri di Lecco lo scorso febbraio con due pistole risultate rubate e utilizzate in altri episodi delittuosi, tra i quali la sparatoria di Corso Como a Milano occorsa nel luglio 2022, nonché di 22 dosi di cocaina.

Nell’ambito dello stesso procedimento ulteriori 2 persone, appartenenti alla medesima famiglia, HETEM Mevljane, cl. 2000 e suo marito HETEM Fiton, cl. 1999, sono state sottoposte al divieto di dimora nella provincia di Lecco poiché coinvolte nello spaccio di stupefacenti.

Tra gli indagati anche il rapper “Baby Gang”, al secolo MOUHIB Zaccaria, cl. 2001, che, durante la perquisizione delegata a suo carico, è stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa e quindi tratto in arresto in flagranza per detenzione di arma clandestina e ricettazione. Il rapper è stato fermato a Milano dai Carabinieri di Lecco, supportati dall’Arma del capoluogo meneghino, mentre si trovava in un albergo. A Calolziocorte, presso la sua abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto occultate in un vano altre due pistole clandestine. Al vaglio la posizione dell’uomo trovato nell’abitazione.

L’indagine, condotta dalla Compagnia di Lecco a partire dal gennaio 2024, prende le mosse dall’arresto di uno degli attuali indagati, trovato in possesso, oltre che di sostanze stupefacenti, di un fucile mitragliatore d’assalto di derivazione AK47, risultato di fabbricazione ex cecoslovacca, perfettamente funzionante, con il relativo munizionamento.

I Carabinieri sono riusciti a ricostruire come tale arma fosse riconducibile alla famiglia HETEM, nonché a riscontrare come fosse stata utilizzata durante le riprese di alcuni video musicali di Baby Gang e di Simba La Rue al secolo SAIDA Mohamed Lamine cl. 2002, anche lui indagato nel medesimo procedimento e attualmente detenuto.

Redazione