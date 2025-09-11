TRENORD: DAL 15 SETTEMBRE POTENZIATO IL SERVIZIO SU ALCUNE LINEE

Esteso il servizio serale fra Milano e le città di Pavia e Varese; più corse transfrontaliere

Fermata a Milano Forlanini per le corse Milano-Lodi-Piacenza per la connessione con l’Aeroporto di Linate

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 settembre 2025 – Trenord potenzia il servizio su alcune linee: dal 15 settembre l’azienda ferroviaria lombarda estende l’offerta serale sui collegamenti fra Milano e le città di Pavia e Varese. In più, crescono le corse transfrontaliere e il servizio festivo sulla Brescia-Cremona. E i treni della linea Milano-Lodi-Piacenza aggiungono la fermata di Milano Forlanini, per la connessione con l’Aeroporto di Linate.

Complessivamente, l’offerta ferroviaria regionale in Lombardia prevedrà oltre 2350 corse nei giorni feriali. Gli orari aggiornati sono disponibili su trenord.it e App.

Con il termine dei lavori fra Lecco e Tirano domenica 14 settembre, si concludono inoltre i grandi cantieri estivi. Come previsto dalla normativa in caso di rinnovo dell’infrastruttura, la piena velocità nelle tratte interessate dai lavori dovrà essere raggiunta gradualmente. Per questo motivo, per un periodo transitorio, è previsto un aumento dei tempi di viaggio.

I dettagli sui potenziamenti

Una connessione da Lodi e Piacenza all’Aeroporto di Linate: dal 15 settembre le corse della linea Milano Greco Pirelli-Lodi-Piacenza effettueranno anche la fermata di Milano Forlanini, collegata allo scalo aeroportuale dalla linea metropolitana 4.

Inoltre, sarà esteso l’orario del servizio sulla linea S13 Pavia-Milano con l’aggiunta di due corse: 24381 Milano Bovisa Politecnico 22.55-Pavia 23.51 e 24386 Pavia 23.39-Milano Bovisa Politecnico 00.35.

Prolungherà il servizio serale anche la linea Milano-Varese-Porto Ceresio: sarà introdotta la nuova corsa 2580 Milano Porta Garibaldi 21.32-Varese 22.24, che circolerà tutti i giorni, e la corsa 2581 Porto Ceresio 21.16-Varese 21.36 prolungherà il viaggio fino a Milano Porta Garibaldi, dove arriverà alle 22.28.

Sui collegamenti transfrontalieri fra Milano e Locarno sarà anticipato l’avvio del servizio la mattina, con l’attivazione di due nuove corse sulla linea TILO RE80: una in partenza da Chiasso alle 4.31 verso Milano Centrale, dove arriverà alle 5.17; una in partenza da Milano Centrale alle 5.43 in direzione Locarno, dove arriverà alle 7.38. Sulla linea S11, due corse che oggi hanno origine e destinazione Como San Giovanni prolungheranno il percorso in Ticino: la corsa 25187 Como San Giovanni 21.49-Milano P. Garibaldi 22.51 avrà origine da Biasca alle 20.25; la corsa 25192 Milano P. Garibaldi 23.09-Como San Giovanni 00.11 prolungherà la corsa fino a Bellinzona, dove arriverà alla 1.26.

Sulla Milano Cadorna-Novara Nord sarà aggiunta una corsa per il rientro da Milano la sera, con partenza da Milano Cadorna alle ore 19.17 e arrivo a Novara Nord alle 20.25; la linea arriverà a offrire un treno ogni 30 minuti dalle 16.47 alle 19.47.

Sulla Brescia-Cremona sarà potenziata l’offerta nei festivi, con l’aggiunta di otto nuove corse.

Fra Bergamo e Cremona due corse – 10515 Bergamo 6.43-Cremona 8.38 e 10544 Cremona 21.24-Bergamo 23.23 – effettueranno fermata anche a San Zeno Folzano, Bagnolo Mella, Robecco-Pontevico, Olmeneta.

Redazione