Auto rubate, sei arresti: sgominata banda nel sud ovest Milano. Indagato anche Vigile di Cesano Boscone

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 12 settembre 2025 – “Facciamo le congratulazioni e ringraziamo i carabinieri per l’accurata indagine che ha permesso di scoperchiare un’associazione a delinquere dedita al furto e al riciclaggio di auto e alla falsificazione dei relativi documenti che agiva anche sul nostro territorio. Siamo profondamente sorpresi, amareggiati e sdegnati di appurare che tra gli indagati vi sia un commissario della nostra polizia locale. Un caso isolato, per il quale la Procura di Milano sta ancora eseguendo le indagini necessarie.Esprimiamo fiducia nella Magistratura e abbiamo dato la nostra massima disponibilità a fornire tutti gli elementi che dovessero essere utili per arrivare, in tempi brevi, a fare luce sulla vicenda. Il commissario indagato non è attualmente in servizio e ci riserveremo di attuare tutte le azioni consentite dalla normativa a tutela dell’Ente, affinché l’accaduto non possa in alcun modo mettere in discussione il rigore col quale gli agenti e gli ufficiali in servizio operano a servizio dei nostri cittadini. Rimaniamo comunque garantisti e attendiamo che gli inquirenti completino il loro lavoro” la dichiarazione dell’amministrazione Comunale.

Infatti, carabinieri della Compagnia di Corsico hanno arrestato sei italiani con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di autoveicoli, prevalentemente nei Comuni di Milano, Corsico, Cesano Boscone e Trezzano sul Naviglio.

Le indagini, condotte dal settembre 2022 al dicembre 2024, hanno consentito di ricostruire in maniera dettagliata la struttura dell’organizzazione, identificarne i componenti, delineare i ruoli dei vari consociati e le modalità operative con le quali i gli arrestati realizzavano i furti, la ricettazione e il riciclaggio dei veicoli nei vari comuni dell’hinterland milanese.

Durante le perquisizioni nelle abitazioni sono stati trovati elementi utili a dimostrare le accuse: alcuni indagati sono stati infatti trovati in possesso di strumentazione elettronica e tradizionale utilizzata per il furto di autovetture, un dispositivo per la punzonatura dei telai e, all’interno del capannone di uno degli indagati, sono state ritrovate due autovetture riciclate. Uno degli arrestati, è stato inoltre trovato in possesso di 20 grammi circa di hashish, per i quali è accusato anche di detenzione di stupefacente ai fini dello spaccio.

Tra l’inizio di settembre 2022 e dicembre 2024 sono stati documentati complessivamente 33 furti e 20 episodi di ricettazione o riciclaggio, che hanno portato a tre arresti in flagranza di reato. Altre 13 persone risultano coinvolte e sono state raggiunte da un avviso di garanzia, di cui 3 già detenute, e tra questi 13 figura un commissario capo della Polizia locale di un comune dell’hinterland, ritenuto responsabile di favoreggiamento dell’associazione. I sei arrestati si trovano ora nel carcere di San Vittore.