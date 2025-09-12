Ceriano – SPEDIZIONE SCIENTIFICA “ISLANDA-GROENLANDIA 2025”

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 12 settembre 2025 – Con il patrocinio del Comune di Ceriano Laghetto,
RipartiAmo, in collaborazione con STUDIO TEC ENGINEERING,
A+T ARCHITETTURA E TECNICA e GPSBRIANZA
promuove una nuova spedizione scientifica in Islanda e Groenlandia,
dal 28 agosto fino al 19 settembre 2025.
Un team di professionisti per coniugare esplorazione ambientale,
innovazione tecnologica e divulgazione scientifica.
Gli obiettivi della spedizione:
- Creazione di un Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) delle aree esplorate, con
mappatura dei percorsi naturalistici, rifugi, punti panoramici, zone di interesse geologico e
biologico.
- Rilevamento GPS di sentieri e itinerari, con successiva pubblicazione in formato digitale e
cartaceo di mappe escursionistiche fruibili anche su strumentazioni satellitari.
- Studio delle dinamiche glaciali, delle variazioni meteorologiche e dell’impatto dei raggi UV
sulla vegetazione lichenica e muschiva artica.
- Interviste alle comunità locali, raccolta di testimonianze sulle modifiche ambientali
osservate negli ultimi decenni.
- Sperimentazione di dispositivi di localizzazione e sicurezza a basso costo per l’uso
escursionistico.
- Produzione di materiale video-fotografico per documentari e reportage.
Durante la spedizione viene realizzato un blog aggiornato quotidianamente
BLOG ——-> https://ripartiamo.blog/category/spedizione-islandagroenlandia-2025/
Mappa interattiva Islanda: https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=it&mid=1GBVMFsqGnnZpPOSdqE4-EGZx7aJTXzM&ll=64.6380055857052%2C-18.201622700000016&z=7
Mappa interattiva Groenlandia:
https://www.google.com/maps/@/data=!3m1!4b1!4m3!11m2!2s9tbEI2og2Ktl4ewLjMXbS7pWLHX_rA!3e7?entry=tts&g_ep=EgoyMDI1MDcwOS4wKgBIAVAD&skid=4139c243-0cf0-458e-ba37-41a2a56133e2