Cesano Boscone – Cesano in movimento, con la festa dello sport



Sabato 13 e domenica 14 settembre sarà possibile conoscere le numerose associazioni sportive presenti sul territorio con discipline proposte a bambini, ragazzi e adulti. Durante la manifestazione, per la prima volta, saranno anche premiate le eccellenze sportive cesanesi

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone (12 settembre 2025) – Dimostrazioni sportive, lezioni prova, contatti e informazioni, ma soprattutto passione, socialità, sano agonismo, inclusione, benessere: è Cesano in movimento, la nuova festa dello sport di Cesano Boscone, in programma sabato 13 e domenica 14 settembre al parco Pertini.

Due giorni all’insegna dello sport e del desiderio di stare insieme, con l’opportunità di conoscere le numerose associazioni sportive attive a Cesano, con proposte per tutti, dallo sport di squadra per bambini e ragazzi fino ai balli per gli adulti e tante altre occasioni per muoversi e allenare corpo e mente.

«La pratica sportiva – dichiara Maria Pulice, assessora allo sport – è uno strumento potente: educa, unisce, crea legami. Favorisce l’inclusione, promuove stili di vita sani e rafforza il senso di appartenenza. Per questo, come amministrazione comunale, crediamo profondamente nel suo valore e sosteniamo tutte le iniziative che lo rendono accessibile a tutti».

Proprio per questo l’amministrazione sostiene lo sport nelle scuole e ha destinato risorse per incrementare l’avvicinamento dei giovani all’attività fisica, prevedendo contributi economici destinati a famiglie e associazioni.



Redazione