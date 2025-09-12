Cesano Maderno. Parte a ottobre il Corso di formazione per amministratori degli enti locali





(mi-lorenteggio.com) Cesano Maderno, 12 settembre 2025 – Parte a ottobre il Corso di formazione per amministratori degli enti locali

Cesano Maderno, 12 settembre 2025 – Il Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo ospiterà, a partire dall’11 ottobre 2025, la nuova edizione del Corso di formazione per amministratori degli enti locali, un’iniziativa promossa da AFOL Monza e Brianza – Accademia di Formazione degli Enti Locali, in collaborazione con la Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di Cesano Maderno. Il percorso, che si concluderà a marzo 2026, si inserisce all’interno di una più ampia strategia di investimento sulla qualità dell’amministrazione pubblica locale, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti, aggiornati e trasversali a chi opera quotidianamente sul territorio.

Il corso si rivolge a tutti gli amministratori della Provincia di Monza e Brianza, ma sarà aperto anche ad amministratori e interessati provenienti da altre province lombarde, offrendo un’occasione preziosa di aggiornamento e confronto. La partecipazione è gratuita per gli amministratori locali del territorio provinciale, a fronte di una frequenza minima del 75% delle lezioni. Per gli altri partecipanti è previsto un contributo di iscrizione di 90 euro.

Il programma formativo si articola in 12 moduli, per un totale di 39 ore. Le sessioni frontali si svolgeranno presso due sedi: il Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno e il Centro per l’Impiego della Provincia di Monza e Brianza, temporaneamente trasferito ad Agrate Brianza. Ogni partecipante potrà scegliere la sede preferita al momento dell’iscrizione.

I temi trattati spaziano da aspetti fondamentali della pubblica amministrazione – come le funzioni degli enti locali, la responsabilità penale e contabile, la condotta etica e la governance – a questioni di grande attualità e prospettiva, come la sostenibilità ambientale, la gestione delle risorse pubbliche e l’uso dell’intelligenza artificiale nei servizi ai cittadini. Tra i relatori figurano professionisti, giuristi, esperti di governance e rappresentanti del mondo accademico.

Il rafforzamento delle competenze nella Pubblica Amministrazione non è solo un obiettivo tecnico, ma una leva strategica per affrontare le sfide del presente e costruire un’amministrazione più efficace, innovativa e vicina ai cittadini. In questa direzione, il corso rappresenta un’occasione concreta per investire sul capitale umano e costruire un futuro amministrativo più consapevole e responsabile.

Con questa iniziativa, il Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo si conferma non solo come luogo simbolo di storia e bellezza, ma anche come punto di riferimento per la formazione civica e professionale sul territorio. Offrire spazi e contenuti capaci di sostenere la crescita della pubblica amministrazione significa contribuire in modo concreto alla costruzione di comunità più competenti e vicine ai bisogni reali dei cittadini.

