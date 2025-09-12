Deputati UE a Milano e Palermo per valutare la situazione alloggi, dal 16 al 18 settembre 2025

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 settembre 2025 – Dal 16 al 18 settembre, la commissione speciale Parlamento Europeo sulla crisi abitativa visiterà Milano e Palermo per valutare disponibilità e accessibilità degli alloggi e l’impatto sulle comunità.

Guidata dalla presidente della commissione speciale sulla crisi abitativa (HOUS), Irene Tinagli (S&D, IT), la delegazione intende valutare gli approcci locali e regionali alla crisi abitativa in Italia e individuare soluzioni utili a livello europeo.

Martedì 16 settembre, i deputati saranno a Milano per incontrare le autorità comunali e regionali, tra cui il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore regionale Paolo Franco. In seguito, si confronteranno con rappresentanti delle università e delle organizzazioni studentesche milanesi sulla crescente carenza di alloggi adeguati e a prezzi accessibili nelle grandi città.

Mercoledì 17 settembre, la delegazione visiterà diversi quartieri di Milano e incontrerà organizzazioni della società civile e associazioni interessate per approfondire le cause e le conseguenze della crisi abitativa ed esaminare possibili soluzioni.

Giovedì 18 settembre, i membri della delegazione proseguiranno la loro missione a Palermo, dove incontreranno il sindaco della città, Roberto Lagalla, e il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Visiteranno inoltre il quartiere ZEN per confrontarsi con associazioni locali attive in iniziative di edilizia sociale nella zona. Nel pomeriggio, i deputati avranno uno scambio di vedute con organizzazioni regionali e nazionali che operano nel settore abitativo e assisteranno alla presentazione di un piano di rigenerazione urbana per la città di Messina.

Conferenza stampa

Giovedì 18 settembre alle ore 15.00, la presidente Irene Tinagli terrà una conferenza stampa presso Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana (Piazza del Parlamento 1, 90129 Palermo).

Membri della delegazione:

Irene Tinagli (S&D, IT) – presidente

Nikolina Brnjac (PPE, HR)

Regina Doherty (PPE, IE)

Gabriele Bischoff (S&D, DE)

Marko Vešligaj (S&D, HR)

Georgiana Teodorescu (ECR, RO)

Membri accompagnatori:

Marco Falcone (PPE, IT)

Pierfrancesco Maran (S&D, IT)

Lara Magoni (ECR, IT)

Antonella Sberna (ECR, IT)

Ilaria Salis (The Left, IT)

Redazione