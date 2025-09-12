Festa dell’Unità Milano metropolitana – Programma giorno 8

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 settembre 2025 – il programma odierno della Festa dell’Unità di Milano metropolitana che si svolge in Arci Corvetto – Via Oglio 21.
Venerdì 12 settembre
Ore 16.45 – L’influencer
Con l’autore: Matteo Renzi
Apre: Cristina Tajani
Intervistato da: Marco Castelnuovo
Ore 18.00 – Elly Schlein con Jacinda Ardern e Kati Piri
Introducono: Alessandro Capelli, Silvia Roggiani
Ore 20.30 – Lo sviluppo economico al tempo della deglobalizzazione e dei sovranismi
Con: Carlo Altomonte, Pietro Bussolati, Alessia Cappello, Andrea Orlando
Modera: Mattia Cugini
Ore 21.00 – Caccia all’omo. Viaggio nel paese dell’omofobia
Con l’autore: Simone Alliva
Con: Maria Silvia Fiengo, Roberto Muzzetta, Gabriele Piazzoni
Ore 21.00 – Oltre il silenzio: giovani, diritti e salute mentale
Con: Laura Arduini, Luca Falbo, Simona Paonessa, Riccardo Tomaiuoli, Giacomo Zani (Mica Macho)
Ore 21.30 – Un’altra storia
Con l’autore: Maurizio Landini
Con: Chiara Braga, Gianni Cuperlo
Al link il programma completo dei 10 giorni di festa, comprensivo anche di tutti gli eventi di intrattenimento e gli eventi culturali che si svolgeranno nella giornata odierna.
Programma completo: https://www.pdmilano.eu/images/Festa_unita/programma_2025.pdf
Redazione