Festa dell’Unità Milano metropolitana – Programma giorno 8

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 settembre 2025 – il programma odierno della Festa dell’Unità di Milano metropolitana che si svolge in Arci Corvetto – Via Oglio 21.

Venerdì 12 settembre 

Ore 16.45 – L’influencer

Con l’autore: Matteo Renzi

Apre: Cristina Tajani

Intervistato da: Marco Castelnuovo

Ore 18.00 – Elly Schlein con Jacinda Ardern e Kati Piri 

Introducono: Alessandro Capelli, Silvia Roggiani

Ore 20.30 – Lo sviluppo economico al tempo della deglobalizzazione e dei sovranismi

Con: Carlo Altomonte, Pietro Bussolati, Alessia Cappello, Andrea Orlando

Modera: Mattia Cugini

Ore 21.00 – Caccia all’omo. Viaggio nel paese dell’omofobia

Con l’autore: Simone Alliva

Con: Maria Silvia Fiengo, Roberto Muzzetta, Gabriele Piazzoni

Ore 21.00 – Oltre il silenzio: giovani, diritti e salute mentale

Con: Laura Arduini, Luca Falbo, Simona Paonessa, Riccardo Tomaiuoli, Giacomo Zani (Mica Macho)

Ore 21.30 – Un’altra storia

Con l’autore: Maurizio Landini

Con: Chiara Braga, Gianni Cuperlo

Al link il programma completo dei 10 giorni di festa, comprensivo anche di tutti gli eventi di intrattenimento e gli eventi culturali che si svolgeranno nella giornata odierna. 

Programma completo: https://www.pdmilano.eu/images/Festa_unita/programma_2025.pdf

