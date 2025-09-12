GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, VENERDÌ 12 SETTEMBRE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 settembre 2025.

VARESE. PRESIDENTE FONTANA A INAUGURAZIONE FIERA CAMPIONARIA

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana interviene alla cerimonia inaugurale della 47esima Fiera Campionaria di Varese.

– ore 18.30 Fiera Campionaria, località Schiranna – Varese

——

PALAZZO LOMBARDIA, ASSESSORE LA RUSSA PARTECIPA AL CONVEGNO ‘PROTEZIONE CIVILE E TECNOLOGIE’

L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, partecipa, al Belvedere di Palazzo Lombardia, al convegno ‘Protezione civile e tecnologie’, organizzato da NET.PRO in collaborazione con Regione Lombardia, sugli approcci integrati nella gestione delle emergenze. Previsto in apertura un videomessaggio del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, e i saluti istituzionali di Federico Romani, presidente del Consiglio regionale della Lombardia.

– ore 9.30, Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), Ingresso N1, piano 39, Belvedere Silvio Berlusconi.

—–

BERGAMO, ASSESSORI MAIONE E FRANCO A FORUM REGIONALE SVILUPPO SOSTENIBILE

Gli assessori Giorgio Maione (Ambiente e Clima) e Paolo Franco (Casa e Housing sociale) partecipano al Forum regionale per lo sviluppo sostenibile, evento dedicato al dialogo con il territorio sulla transizione ecologica. Tema portante dell’edizione 2025 è la transizione climatica. A chiudere i lavori il vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, Giacomo Cosentino.

– ore 9.30, Fiera di Bergamo (via Lunga – Bergamo), ingresso A.

—–

SONDRIO, ASSESSORE SERTORI A FORUM SOSTENIBILITÀ 2025 VALTELLINA E VALCHIAVENNA

L’assessore della Regione Lombardia a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, partecipa, a Sondrio, al ‘Forum della sostenibilità 2025 Valtellina e Valchiavenna’ organizzato dal Gruppo A2A Life Company.

– ore 12, sede di Confindustria Lecco Sondrio (piazza Cavour, 21 – Sondrio).

——

AROSIO/CO, ASSESSORE FERMI A INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO DELL’ UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO

L’assessore all’Università, Ricerca, Innovazione di Regione Lombardia, Alessandro Fermi, partecipa all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università del Tempo Libero di Arosio.

– ore 15.30, Sala Polifunzionale (via Casati, 1 – Arosio/Co)

———–

MONTISOLA (BS), ASSESSORE TIRONI ALLA FESTA DI SANTA CROCE

L’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi interviene alla quinquennale ‘Festa di Santa Croce’, conosciuta anche come ‘Festa dei fiori di Montisola’, celebrazione solenne conosciuta in tutta Europa e che ha per cornice l’isola del lago d’Iseo. L’evento si svolge nei due piccoli borghi, Carzano e Novale, addobbati con arcate ricoperte da rami di pino, luci e fiori di carta realizzati rigorosamente a mano dagli abitanti del luogo.

– ore 16, Montisola (lago d’Iseo).