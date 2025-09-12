Il parco giochi Ontani è ora più inclusivo



(MI-LORENTEGGIO.COM) Basiglio, 12 settembre 2025 – Come è stato trasformato il parco giochi comunale Ontani? Lo spiegheranno la sindaca Lidia Reale e Milena Lazza, responsabile del progetto “Gioco al Centro” per Fondazione di Comunità Milano” sabato 13 settembre alle ore 10, nell’ambito delle iniziative previste dalla festa patronale “Basiglio è”.

«È un nuovo tassello – dichiara la sindaca Lidia Reale, che ha anche la delega alle politiche sociali – al progetto di inclusione e di abbattimento di qualsiasi tipo di barriera che stiamo portando avanti da diversi anni con l’obiettivo di rendere ogni parte del nostro territorio accessibile a chiunque. In questo modo riteniamo che si possa accrescere la socialità tra i nostri cittadini, oltre al rispetto di valori che per la nostra amministrazione sono alla base di una comunità».

Nei mesi scorsi, il parco giochi è stato interessato dai lavori per la realizzazione di una nuova area giochi inclusiva, che permette anche ai bambini e ai ragazzi con abilità diverse di svolgere attività ludiche all’aperto insieme agli altri.