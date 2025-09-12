MALTEMPO. ALLERTA GIALLA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 settembre 2025 – Allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico dalle ore 18 di oggi, venerdì 12 settembre, e fino alla mezzanotte di domani, sabato 13 settembre, diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia.



Durante le allerte si raccomanda di non sostare nelle aree verdi, nei parchi e nelle zone alberate; inoltre sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Le forti piogge che cadono a nord di Milano possono portare a significativi innalzamenti e rischio esondazioni dei fiumi Lambro e Seveso: si raccomanda attenzione nelle zone della città interessate da questi fiumi.

È necessario provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.



Durante tutta la durata dell’allerta il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano è attivo per il monitoraggio e il coordinamento degli eventuali interventi in città.