Maxi-sequestro di cannabis a Cremona: la Polizia di Stato arresta due persone grazie a una segnalazione su YouPol

(mi-lorenteggio.com) Cremona, 12 settembre 2025 – La Polizia di Stato di Cremona ha inferto un duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti in città. Nella giornata di ieri gli agenti hanno arrestato due cittadini italiani, entrambi con precedenti di polizia, trovati in possesso di oltre tre chilogrammi di cannabis pronti per essere immessi sul mercato locale. L’operazione nasce da una segnalazione anonima inviata tramite l’app YouPol, strumento sempre più utilizzato dai cittadini per collaborare con le forze dell’ordine. Dopo i riscontri ottenuti attraverso la quotidiana attività di controllo del territorio, una pattuglia della Squadra Volante si è recata presso l’abitazione segnalata. All’interno, nel corso di una perquisizione accurata, gli agenti hanno rinvenuto numerose buste e contenitori nascosti in diversi punti della casa, contenenti complessivamente oltre 3 kg di cannabis, con singoli confezionamenti superiori al chilo. I due uomini, entrambi residenti nella periferia cittadina, sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di rilevante entità (art. 73, comma 1, DPR 309/90). Terminati gli atti di rito, sono stati condotti in carcere in attesa dell’udienza di convalida. Questo risultato dimostra l’efficacia della collaborazione tra cittadini e Polizia di Stato attraverso strumenti innovativi come YouPol. Non è la prima volta che l’app YouPol si rivela decisiva: nei mesi scorsi, grazie a un’analoga segnalazione, gli agenti avevano arrestato in flagranza uno spacciatore e sequestrato oltre 130 grammi di hashish.

