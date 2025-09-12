McDonald’s: riparte da Milano e Roma la quinta edizione delle giornate “Insieme a te per l’ambiente”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 settembre 2025 – McDonald’s è pronta a tornare in prima linea per la cura e la valorizzazione del territorio con il progetto “Insieme a te per l’ambiente”, l’iniziativa nazionale di riqualificazione urbana realizzata in collaborazione con Assoambiente, Utilitalia e con il supporto tecnico di Retake. Oggi a Milano e il 19 settembre a Roma, le due tappe speciali che inaugurano la quinta edizione.

L’obiettivo è chiaro: prendersi cura degli spazi pubblici, contrastare il fenomeno del littering e restituire valore alle comunità. Oggi a Milano sono oltre 300 i volontari – dipendenti degli headquarters McDonald’s e dei ristoranti cittadini – che, con il patrocinio del Municipio 4 della città e il supporto operativo di Amsa sono scesi in campo per pulire e riqualificare il Parco Francesco Rucci (Piazzale Martini) e il Parco Formentano. Armati di pinze, sacchi e buona volontà, i volontari si prenderanno cura di queste storiche aree verdi, per lasciare un segno tangibile e positivo sul territorio.

I murales: un gesto di cura e bellezza duraturo

Per ribadire il suo impegno verso la comunità, McDonald’s ha deciso di donare un’opera muraria ai cittadini romani e milanesi. L’opera meneghina, come anche quella della Capitale, è firmata dall’artista Octofly e ha preso vita su due pareti di Viale Puglie 33, con il titolo “Dove fiorisce la cura”, grazie alla collaborazione con il Municipio 4 e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano. Un murale che parla di accoglienza, collaborazione, rispetto e appartenenza e che – realizzato con vernice al quarzo e smalto acrilico con rivestimento antismog – contribuirà anche alla qualità dell’aria, unendo arte e sostenibilità in un gesto concreto e visibile.

A dare il via ai lavori presenti anche Lamberto Bertolé, Assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano; Stefano Bianco, Presidente del Municipio 4 di Milano e Giorgia Favaro, Amministratrice Delegata McDonald’s Italia, che hanno inaugurato l’iniziativa.

Lamberto Bertolé, Assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano hadichiarato: «Si parla spesso dell’importanza della collaborazione pubblico-privato e questa iniziativa ne è un esempio efficace. Grazie alla collaborazione tra McDonald’s e le Istituzioni, oggi restituiamo ai cittadini di Milano alcuni spazi riqualificati e doniamo una nuova vita alla facciata del CPS di viale Puglie 33, un gesto di cura e bellezza per un luogo dedicato alle persone fragili».

Si unisce poi Stefano Bianco, Presidente del Municipio 4 «Siamo lieti che McDonald’s abbia scelto il Municipio 4, dimostrando attenzione anche alle aree meno centrali della città. Una iniziativa di valore che ha visto coinvolti numerosi dipendenti di McDonald’s e cittadini volontari in due parchi della zona a supporto del decoro urbano e la realizzazione del murale di viale Puglie 33 che abbraccia tutta la comunità, a partire dai più fragili».

Giorgia Favaro, Amministratrice Delegata McDonald’s Italia, è intervenuta a margine dell’iniziativa: «Oggi siamo qui per un’attività di riqualifica e per donare bellezza alla città. A Milano, e la prossima settimana a Roma, vogliamo lasciare un segno artistico e concreto del nostro amore per queste due città: uno speciale murale con rivestimento antismog. Un gesto che unisce cura dell’ambiente, arte e responsabilità verso due grandi comunità che ci ospitano. Un impegno, che parte da queste due città ed è solo l’inizio: le giornate ‘Insieme a te per l’ambiente’ si estenderanno progressivamente in tutta Italia, con l’obiettivo di rendere le nostre città sempre più belle e vivibili»

Partner delle tappe di “Insieme a te per l’ambiente” è Retake – Fondazione non profit attiva nella tutela dell’ambiente e la cura dei beni comuni – con la quale McDonald’s ha siglato una collaborazione importante che vedrà le due realtà lavorare in sinergia in alcune delle prossime iniziative locali delle giornate “Insieme a te per l’ambiente”.

Fabrizio Milone, Presidente di Retake, ha commentato: «Iniziative come questa dimostrano che la rigenerazione urbana non è un gesto isolato, ma un processo collettivo che cresce quando aziende, istituzioni e cittadini decidono di agire insieme. Siamo felici di affiancare McDonald’s in questo percorso: la cura del territorio, se condivisa, può diventare davvero contagiosa e trasformare la qualità della vita nelle nostre città».

La sfida continuerà il 19 settembre a Roma, dove McDonald’s, insieme ai partner del progetto, replicherà l’iniziativa per coinvolgere dipendenti e comunità nella tutela e valorizzazione del patrimonio urbano, sotto il patrocinio del Municipio 8 della città.

Un’azione collettiva che fa la differenza

Negli anni, “Insieme a te per l’ambiente” ha saputo trasformarsi in un vero e proprio movimento: oltre 6.000 volontari coinvolti, più di 150 tappe in tutta Italia e circa 13 tonnellate di rifiuti raccolti solo nel 2024. In alcune tappe, McDonald’s ha collaborato con Comuni e municipalizzate locali, coinvolgendo oltre 100 enti e associazioni del territorio, tutti uniti per contribuire concretamente alla pulizia e alla riqualificazione degli spazi pubblici.

Un progetto che è parte integrante di un più ampio percorso di transizione ecologica ed economia circolare, che parte dai ristoranti – con packaging eco-friendly e raccolta differenziata – e si estende alle strade, ai parchi e ai quartieri.

In un momento storico in cui la sostenibilità e la cura del territorio non sono più un’opzione ma una responsabilità, iniziative come queste dimostrano che l’impegno collettivo può trasformare le nostre città e costruire un futuro più sostenibile per tutti.

