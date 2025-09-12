Milano, contrasto allo spaccio di droga: la preso un pusher e sequestrati oltre 2 kg di droga

L(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 settembre 2025 – a Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino ecuadoregno di 26 anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



Ieri, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lambrate, nell’ambito di un’attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato un appartamento in via Piazzale Dateo quale probabile luogo di spaccio e detenzione di droga. Appostati a distanza, i poliziotti, all’apertura della porta d’ingresso, sono intervenuti e sono entrati all’interno dell’abitazione dove era presente il 26enne che ha cercato di sottrarsi al controllo opponendo resistenza.

Nella camera da letto è stata trovata una borsa frigo contenente 27 involucri di hashish per un peso complessivo di 2 kg e 6 buste di marijuana dal peso di 733 grammi, due bilancini di precisione e 270 in banconote di vario taglio.

Dopo gli accertamenti di rito, l’uomo è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Milano in attesa dell’udienza per direttissima.