Milano, La Grande Brera: presentato il programma espositivo 2025-2026

Pinacoteca di Brera – Palazzo Citterio – Biblioteca Nazionale Braidense



(MI-LORENTEGGIO.COM) Milano, 12 settembre 2025 – La nuova stagione espositiva della Grande Brera è ai nastri di partenza, con un programma variegato capace di unire in un unico progetto le diverse anime che compongono l’istituzione milanese.

Dal 14 maggio al 30 agosto 2026, la Pinacoteca di Brera ospita la prima mostra mai dedicata a Giovanni Agostino da Lodi, uno degli artisti più originali attivi in Italia nei decenni a cavallo del 1500.

La stagione espositiva di Palazzo Citterio prende il via dal grande ledwall al piano terra, che accoglie, dal 18 settembre 2025 all’11 gennaio 2026, il nuovo capitolo del programma sviluppato dalla Pinacoteca di Brera insieme al Museo Nazionale dell’Arte Digitale (MNAD), dedicato a indagare il rapporto tra patrimonio e nuove tecnologie. Protagonista sarà Quayola che presenta Strata #1.

Le sale di Palazzo Citterio ospitano una grande retrospettiva, dal 16 ottobre 2025 al 7 gennaio 2026, dedicata a Bice Lazzari, un’artista che ha attraversato tutto il Novecento, lasciando un segno profondo e inconfondibile, grazie al suo linguaggio unico, solitario, autentico.

Dal 30 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026, la Sala Stirling in Palazzo Citterio accoglie per la prima volta a Milano, Nobu at Elba Redux, la monumentale installazione creata da Giovanni Frangi.

Il 2026 di Palazzo Citterio, prosegue con iniziative dedicate a maestri dell’arte internazionale, quali Giovanni Gastel (dal 30 gennaio al 26 luglio 2026), William Kentridge (nell’ambito della mostra Metafisica & Metafisiche, progetto diffuso curato da Vincenzo Trione che tra febbraio e luglio 2026 coinvolgerà Palazzo Reale, Museo del Novecento e Brera, in collaborazione con Electa) e Mimmo Paladino (in Sala Stirling, tra maggio e luglio 2026).

Da gennaio ad aprile 2026 il Ledwall di Palazzo Citterio ospita Vanishing Trees di Debora Hirsch, una installazione site-specific che intreccia arte digitale, scienza e memoria.

Il Tempietto, collocato nella corte di Palazzo Citterio, architettura di forma circolare, progettata da Mario Cucinella Architects, che funge da punto di raccordo tra l’esterno e i vari ambienti della Grande Brera, ospita da novembre 2025 a febbraio 2026, Candy Eaters, una installazione site-specific di Alice Zanin.

La stagione della Biblioteca Nazionale Braidense si apre con l’esposizione Costume Jewelry, The collection of Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, in programma dal 10 ottobre al 5 novembre 2025.

Dal 13 novembre 2025 all’11 gennaio 2026, la sala Maria Teresa della Biblioteca ospita la mostra Edoarda Masi e la Cina. Pensiero, letteratura e traduzione.

La stagione della Braidense proseguirà con rassegne che analizzeranno figure di primo piano della cultura italiana e internazionale, da Pier Paolo Pasolini e Yukio Mishima (dal 29 gennaio al 28 marzo 2026), a Umberto Eco (dal 7 aprile al 6 giugno 2026).

