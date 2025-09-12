POSTE ITALIANE: A ROBECCO SUL NAVIGLIO RIAPRE OGGI L’UFFICIO POSTALE POLIS

Ambiente più accogliente e nuovi servizi della Pubblica Amministrazione tra cui anche la richiesta di rilascio e rinnovo passaporto

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 settembre 2025 – L’Ufficio Postale di Robecco sul Naviglio ha riaperto oggi, in una veste rinnovata. Sono terminati nella sede di Via Giacomo Matteotti, infatti, i lavori di ristrutturazione finalizzati ad accogliere, anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Tra gli interventi effettuati la ristrutturazione dell’ufficio con nuova pavimentazione e percorso tattile per non vedenti, nuova illuminazione a led a basso impatto energetico, installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni ed altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale e della sicurezza della sede.

Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l’ufficio postale sono disponibili a sportello anche i servizi INPS, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile disponibili e il nuovo servizio di richiesta e rinnovo passaporto, previa prenotazione. Per accedere a quest’ultimo è necessario consegnare all’operatore dell’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo invece bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglierà le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.

L’ufficio postale di Robecco sul Naviglio è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35 ed è dotato di un totem per la prenotazione delle operazioni a sportello che può essere effettuata anche da pc, APP e telefonicamente al

n. 06 45264526.

Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.

Dopo l’autorizzazione della Commissione Europea a fine ottobre 2022 i lavori di ristrutturazione sono stati avviati in oltre 4.900 uffici postali in tutta Italia ed entro la fine del 2026 saranno complessivamente 7000 i nuovi uffici Polis.

Redazione