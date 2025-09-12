Saluti e sorpresa per l’inizio dell’anno scolastico a Ceriano Laghetto



Assessori e Ufficio scuola con merenda e la guida ai servizi



(MI-LORENTEGGIO.COM) Ceriano Laghetto, 12 settembre 2025 – Primo giorno di scuola anche a Ceriano Laghetto dove all’uscita dalle lezioni gli alunni di primaria e secondaria hanno trovato una gustosa sorpresa offerta dall’ Amministrazione Comunale. Le Assessore all’Istruzione Francesca Sulis e alla Cultura, Federica Manno e il personale dell’ufficio scuola hanno accolto bambini e ragazzi all’uscita per offrire una fragrante focaccia, accompagnata dalle deliziose mele del Frutteto del Parco. Per i genitori era disponibile il materiale informativo per l’accesso a tutti i servizi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale per affiancare le famiglie durante il nuovo anno scolastico. Sono state illustrate le novità introdotte con il nuovo piano per il diritto allo studio, a partire dalla reintroduzione dello scuolabus, a cui si affianca anche il servizio pedibus. Sono state fornite indicazioni su pre e post scuola, sulla mensa, sulle possibilità di accesso alle agevolazioni economiche.

Il tutto è ben riassunto nella comoda Guida ai servizi scolastici distribuita al banchetto allestito dal Comune fuori dalle scuole. “L’appuntamento del primo giorno di scuola sta diventando una tradizione, sempre apprezzata da alunni e famiglie” -commenta la Vicesindaca Francesca Sulis. “Quest’anno l’Amministrazione Comunale ha compiuto uno sforzo speciale per mettere a punto un Piano per il diritto allo studio ricco di proposte e fortemente inclusivo, per rendere ancora più interessante, coinvolgente e proficuo il percorso formativo dei nostri ragazzi. Una scelta consapevole, frutto della precisa volontà di investire sul nostro futuro “.

