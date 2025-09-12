SPORT E GIOVANI: INCONTRO TRA IL SOTTOSEGRETARIO PICCHI E IL MINISTRO ABODI A PALAZZO LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 settembre 2025 – Presso l’Ufficio del Sottosegretario con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, si è tenuto un incontro istituzionale di grande rilievo con la partecipazione del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e dei rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto e di lavoro condiviso sui principali temi che riguardano i giovani lombardi, con particolare attenzione al ruolo educativo e sociale dello sport, alla necessità di rafforzare la collaborazione tra istituzioni ed enti formativi, tra cui scuole ed oratori e alla valorizzazione delle esperienze sui territori.

Il Sottosegretario Federica Picchi ha sottolineato come la Lombardia rappresenti un laboratorio di eccellenze in ambito sportivo e educativo, ma al tempo stesso un territorio che deve affrontare nuove sfide legate ai bisogni dei giovani: “È stata un’occasione preziosa per condividere idee, programmi e prospettive comuni. Lo sport è un linguaggio universale che unisce i ragazzi e li aiuta a crescere in maniera sana e consapevole. Regione Lombardia intende continuare a investire con convinzione in questo settore, lavorando fianco a fianco con il Ministero Sport e Giovani e con l’Ufficio Scolastico Regionale per costruire opportunità concrete e durature”.

Il Ministro Andrea Abodi ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro portato avanti dalla Lombardia, eccellenza nazionale, rimarcando l’importanza di rafforzare la sinergia tra istituzioni locali e Governo per moltiplicare l’impatto delle iniziative sui territori.

La presenza dell’Ufficio Scolastico Regionale ha permesso di avviare un dialogo diretto sulle scuole lombarde e sull’importanza di rendere sempre più capillari i progetti che avvicinano gli studenti allo sport e ai suoi valori.

L’incontro si è concluso con l’impegno congiunto a proseguire su questa strada, mettendo a sistema le rispettive competenze per costruire un percorso comune a favore delle nuove generazioni, rafforzando non solo l’offerta sportiva, ma anche il legame tra scuola, comunità e istituzioni.

Redazione