A De Montel Terme Milano, l’aperitivo fonde il piacere del gusto con l’atmosfera unica delle acque termali

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 settembre 2025 – A Milano l’aperitivo è più di un’abitudine: è un rito collettivo, un momento in cui la città rallenta e le persone si incontrano. A De Montel Terme Milano, questo rito assume una nuova forma, fondendo il piacere del gusto con l’atmosfera unica delle acque termali.

Ogni lunedì, fino al 29 settembre, l’aperitivo si arricchisce con un percorso gastronomico dedicato ai formaggi lombardi:

Bitto DOP con miele di castagno e pane di segale.

Stracchino all'Antica con mostarda di mele cotogne.

Taleggio DOP con noci e pane alla frutta.

Branzi P.A.T. il sapore autentico delle malghe.

Il viaggio nei sapori della Lombardia si aggiunge a un buffet ricco e curato che tutte le sere accoglie gli ospiti dalle 18.00 con prelibatezze in angoli a tema: quello dell’orto con un’ampia scelta di crudités, quello dei salumi e formaggi freschi e stagionati, un corner con primi e granaglie e uno spazio dedicato ai prodotti da forno come pizze, focacce, grissini e taralli realizzati con una ricca varietà di farine.

Questo momento di degustazione non è un semplice aperitivo, ma un momento che prolunga la giornata termale, dove l’accappatoio incontra il cibo che può essere accompagnato, a scelta, da uno Spritz, un gin tonic, calici di vino, bollicine o proposte analcoliche.

L’aperitivo è parte integrante dell’esperienza di benessere. È il passaggio naturale tra la leggerezza dell’acqua e la convivialità, tra relax e socialità.

De Montel è un’oasi di relax tra architetture storiche e silenzi rigeneranti dove lasciarsi andare a momenti di evasione e abbandonarsi e godere dei benefici delle acque, l’unica e vera acqua termale a Milano estratta a 396 metri di profondità, naturalmente pura, naturalmente benefica.

Il relax prosegue alla SPA dove massaggi e trattamenti nascono dall’expertise di Terme di Saturnia, da oltre 100 anni punto di riferimento del benessere termale in Italia. Tecniche efficaci, protocolli avanzati e un metodo riconosciuto, per risultati visibili e sensazioni profonde. Con i suoi 16mila mq De Montel offre 15 sale per massaggi e trattamenti, 10 piscine tra indoor e outdoor, 4 saune (di cui una banja russa), un bagno di vapore, un hammam. e 9 stanze relax il tutto circondato da 8mila mq di parco alberato.

Per informazioni e prenotazioni:

www.demontel.com

Customer service dalle 10.00 alle 19.00

telefono +39 02 50070100

