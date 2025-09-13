Alla Certosa di San Giacomo di Capri la mostra fotografica “La storia siamo noi”

(mi-lorenteggio.com) CAPRI (Napoli), 13 settembre 2025 – Claudia Corrent e Ci Demi sono i due vincitori dell’Open Call della XVII edizione del Festival di Fotografia a Capri 2025 e i protagonisti della mostra “La storia siamo noi” promossa da Fondazione Capri, che apre da domani domenica 14 settembre 2025 nel Chiostro Piccolo della Certosa di San Giacomo a Capri.

I due artisti – Claudia Corrent, italiana del 1980 e Ci Demi, fotografo turco del 1986 – sono stati selezionati dalla giuria tra 177 candidature, con oltre 2600 fotografie, ricevute da ogni continente e da 37 paesi tra cui Argentina, Australia, Cina, Indonesia, Mauritius e Yemen. Una Open Call partecipata e globale, che conferma come il tema di questa XVII edizione del Festival sia stata amata da fotografi e fotografe.

«Gli artisti dei progetti vincitori Unutursan Darılmam. No Oﬀence If You Forget 2018 — 2024 di Ci Demi e All’ombra simile o a un sogno di Claudia Corrent» racconta Denis Curti, curatore del Festival «usano la macchina fotografica come un talismano delle relazioni, andando oltre la sola dimensione estetica delle immagini. È un percorso che intende sviscerare la pratica ritrattista per poi ricomporla sul piano concettuale. Soggetti, ambientazioni e paesaggi immortalati vengono inseriti in un contesto estatico dove tutto è possibile. Ogni frame si eleva così a portatore di storie fantastiche, compone un ecosistema emozionale in cui trovano spazio fisionomie evocative, dove gesti sospesi ed enigmatici sono capaci di penetrare sotto l’epidermide dell’osservatore per esortarlo a vivere la magia dell’esistenza».

Il concetto di Storia parte quindi per entrambi gli artisti da un racconto intimo, del vissuto più personale e traumatico: Claudia Corrent esplora la fragilità delle immagini oniriche attraverso una combinazione di chimigrammi e archivi, riflettendo sul rapporto tra sogno, veglia e identità. Ci Demi documenta la sua esperienza personale con la depressione e il disturbo bipolare e lo pone in relazione alla città. Con questo progetto racconta e condivide le sue lotte interiori con immagini che catturano la vita quotidiana di Istanbul e le emozioni che essa evoca, esplorando il dialogo tra il disordine mentale e l’ambiente urbano.

I due progetti vincitori sono così esposti in una mostra esclusiva, con il supporto di instax Fujifilm, dal 14 settembre al 12 ottobre 2025 ospitata nel Chiostro Piccolo della prestigiosa Certosa di San Giacomo di Capri, grazie alla collaborazione con il Ministero della Cultura – Musei e Parchi Archeologici di Capri. La produzione e l’allestimento della mostra saranno interamente a carico della Fondazione Capri.

SCHEDA TECNICA MOSTRA

La Storia siamo noi

Festival di Fotografia a Capri – XVII Edizione

a cura di Denis Curti

14 settembre – 12 ottobre 2025

Orari di apertura

Settembre: da martedì a domenica 10:00-18:00

Ottobre da martedì a domenica 10:00-16.00

Ingresso gratuito