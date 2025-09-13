All’Arco della Pace i MypersonalTrainer Days

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 settembre 2025 – Dopo il successo delle precedenti edizioni, oggi e domani, 13 e 14 settembre, torna MypersonalTrainer Days, l’iniziativa organizzata da MypersonalTrainer, media brand del Gruppo Mondadori leader nella salute e nel benessere, punto di riferimento per 13 milioni di utenti unici al mese e 6,6 milioni di follower sui social.

L’evento, patrocinato dal Comune di Milano, abbraccerà l’intera area dell’Arco della Pace in uno spazio – di 10.000mq – raddoppiato rispetto alla scorsa edizione con workout, consulti medici, talk formativi.

La quarta edizione quest’anno si presenta con il claim Wellness (R)evolution, simbolo dell’evoluzione del concetto di benessere di cui MypersonalTrainer si fa portavoce.

V. A.