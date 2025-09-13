ASSAGO. COMPLETAMENTO LAVORI PARCHEGGIO BAZZANA

(mi-lorenteggio.com) ASSAGO, 13 settembre 2025 – Sono iniziati i lavori per il completamento del parcheggio in località Bazzana, uno spazio di 305 posti auto riservati, esclusivamente e gratuitamente, a tutti i cittadini assaghesi. Dopo alcuni ritardi, legati principalmente a questioni tecnico-amministrative, i lavori sono ripresi proprio in questi giorni: dopo l’attuazione dei sottoservizi, avvenuta già lo scorso anno, si passa ora all’aspetto più evidente: l’area sarà sistemata, asfaltata, delimitata, illuminata e automatizzata. “Ricordiamo semplicemente per cronaca, che la convenzione relativa allo sviluppo del quartiere era stata firmata dall’ultima giunta di sinistra e conteneva diverse criticità – spiegano il sindaco, Graziano Musella e l’assessore Mario Burgazzi – solo attraverso interventi e correzioni, che purtroppo hanno richiesto più tempo del previsto, siamo riusciti ad arginare la carenza di parcheggi prevista nel documento e dare risposte a tutti gli assaghesi”.

I posti saranno automatizzati, gratuiti e a disposizione di tutti gli assaghesi che devono raggiungere il quartiere o che utilizzano la metropolitana per spostarsi.

Oltre al maxi-parcheggio, nelle settimane scorse sono stati delimitati gli stalli per i residenti e, in occasione della sagra cittadina si darà il via alla distribuzione dei pass. Saranno realizzate a breve le aree “bianche”, accessibili a tutti. I divieti per le aree dedicate entreranno in vigore solo quando il parcheggio sarà completato.

“Stiamo valutando anche degli interventi per rendere il traffico di via di Vittorio più fluido, soprattutto in occasione delle olimpiadi – proseguono – la sperimentazione in corso, resa possibile grazie all’implementazione del settore di polizia locale sta dando ottimi risultati e, se confermati anche nei prossimi giorni, ci permetteranno di diminuire notevolmente gli attuali disagi”.