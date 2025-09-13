Back to the City Concert 2025: oltre 7.000 persone hanno condiviso un messaggio di pace e fratellanza sulle note di Beethoven e Verdi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 settembre 2025 – Dai prati del grande giardino botanico di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano un messaggio di pace e fratellanza sulle note di Beethoven e Verdi in un serata emozionante che ha visto la partecipazione di 7.000 persone alla settima edizione del Back to the City Concert: anche quest’anno l’appuntamento con l’iconico concerto di musica classica nel parco, promosso ogni settembre dalla Fondazione Riccardo Catella – al suo ventesimo anniversario – per ritrovarsi al rientro in città, ha richiamato migliaia di persone nel cuore verde di Portanuova, in un grande evento gratuito e aperto a tutti.

Un’edizione speciale del Back to the City Concert che per l’occasione ha dato il via a BAM FAIR PLAY, l’ampio programma appositamente ideato nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026 che, da qui fino a giugno 2026, andrà ad intrecciare cultura, sport, educazione e natura attraverso un viaggio in 70 tappe nel segno dei valori Olimpici e Paralimpici tra performing arts, azioni partecipate, passeggiate, laboratori e tanto altro ancora, accompagnando la cittadinanza verso i Giochi Invernali.

Non solo un concerto: Back to the City, come di consueto, ha coinvolto diversi luoghi in tutta la città – Palazzo dei Giureconsulti, l’Istituto Neurologico Carlo Besta, l’Oratorio della Parrocchia S. Maria Goretti, l’Istituto dei Tumori, il Milano Welcome Center, l’Auditorium di Fondazione AEM e il Volvo Studio Milano – seguendo un percorso di avvicinamento musicale diffuso con 15 tappe in 6 giorni, culminato nell’esibizione serale di giovedì 11 settembre con l’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Giuseppe Mengoli, e il Coro Città di Piazzola sul Brenta, diretta dal Maestro Paolo Piana, insieme al tenore Stefano Secco, con un repertorio dedicato ai capolavori di Beethoven e Verdi.