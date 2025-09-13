Cesano Boscone. In tanti al Parco Pertini per il primo giorno della Festa dello Sport

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 13 settembre 20225 – Dimostrazioni sportive, lezioni prova, contatti e informazioni, ma soprattutto passione, socialità, sano agonismo, inclusione, benessere: è Cesano in movimento, la nuova festa dello sport di Cesano Boscone, in programma sabato 13 e domenica 14 settembre al parco Pertini. Oggi, in tanti hanno partecipato alle tante attività proposte.

Due giorni all’insegna dello sport e del desiderio di stare insieme, con l’opportunità di conoscere le numerose associazioni sportive attive a Cesano, con proposte per tutti, dallo sport di squadra per bambini e ragazzi fino ai balli per gli adulti e tante altre occasioni per muoversi e allenare corpo e mente.

Redazione