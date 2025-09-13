Festa dell’Unità Milano metropolitana – Programma giorno 9

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 settembre 2025 – Ecco il programma odierno della Festa dell’Unità di Milano metropolitana che si svolge in Arci Corvetto – Via Oglio 21.

Sabato 13 settembre

Ore 10.00 – Assemblea metropolitana. La tua parte. Autoriforma del Partito Democratico Milano metropolitana

Coordinano: Luca Benetti, Raffaele Di Tria, Manuela Sammarco

Ore 14.30 – Assemblea amministratori di città metropolitana e dei municipi

Coordinano: Luca Elia, Roberta Lamberto

Ore 14.30 – Le mani e la mente, il sapere e il sentire di un chirurgo

Con l’autore: Giuseppe Oliveri

Con: Andrea Biale, Paola Ferri, Anna Gallo, Giulia Maestrini

Ore 16.00 – Per una città di 3.2 milioni abitanti. Le politiche della città metropolitana. Come ricucire con le aree interne?

Introduce: Sara Bettinelli

Coordina: Francesco Vassallo

Conclude: Marco Sarracino

Con i consiglieri e le consigliere delegate della città Metropolitana di Milano

Ore 16.00 – Fiorella Ghilardotti. Una vita, tante vite.

Con: Raffaele Di Bello, Gianfranco Ghilardotti, Rita Pavan, Sabria Sharif, Gianni Verga

Ore 18.00 – Sempre e solo pronto soccorso. Quando la sanità non lascia altre opzioni

Coordina: Sara Bettoni

Con: Carlo Borghetti, Giuseppina Borrini, Daniele Coen, Claudio Garbelli, Domenico Iannuccilli, Piera Landoni, Marina Sereni, Edgardo Valerio, Sergio Vesconi

Ore 18.30 – “Io alla tua età ho fatto la gavetta”. Il lavoro prima dei trent’anni

Con: Giovanni Crisanti (l’AsSociata), Amalia Fumagalli (Tortuga think tank), Pietro Galeone, Paolo Romano, Martina Sinatori

Modera: Lucrezia Scrivanti

Ore 20.00 – La giustizia in Italia. Dialogo sulla separazione delle carriere

Con: Silvia Albano, Alfredo Bazoli, Marilisa D’amico

Ore 20.30 – Tra parole e politica

Con l’autore: Gianrico Carofiglio

In dialogo con: Alessandro Capelli

Ore 21.30 – Ciao politica, come stai?

Con: Marco Damilano, Mario Calabresi, Giorgia Serughetti

Modera: Elena Carta

Al link il programma completo dei 10 giorni di festa, comprensivo anche di tutti gli eventi di intrattenimento e gli eventi culturali che si svolgeranno nella giornata odierna.

Programma completo: https://www.pdmilano.eu/images/Festa_unita/programma_2025.pdf

