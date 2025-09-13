Festa dell’Unità Milano metropolitana – Programma giorno 9

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 settembre 2025 – Ecco il programma odierno della Festa dell’Unità di Milano metropolitana che si svolge in Arci Corvetto – Via Oglio 21.
Sabato 13 settembre
Ore 10.00 – Assemblea metropolitana. La tua parte. Autoriforma del Partito Democratico Milano metropolitana
Coordinano: Luca Benetti, Raffaele Di Tria, Manuela Sammarco
Ore 14.30 – Assemblea amministratori di città metropolitana e dei municipi
Coordinano: Luca Elia, Roberta Lamberto
Ore 14.30 – Le mani e la mente, il sapere e il sentire di un chirurgo
Con l’autore: Giuseppe Oliveri
Con: Andrea Biale, Paola Ferri, Anna Gallo, Giulia Maestrini
Ore 16.00 – Per una città di 3.2 milioni abitanti. Le politiche della città metropolitana. Come ricucire con le aree interne?
Introduce: Sara Bettinelli
Coordina: Francesco Vassallo
Conclude: Marco Sarracino
Con i consiglieri e le consigliere delegate della città Metropolitana di Milano
Ore 16.00 – Fiorella Ghilardotti. Una vita, tante vite.
Con: Raffaele Di Bello, Gianfranco Ghilardotti, Rita Pavan, Sabria Sharif, Gianni Verga
Ore 18.00 – Sempre e solo pronto soccorso. Quando la sanità non lascia altre opzioni
Coordina: Sara Bettoni
Con: Carlo Borghetti, Giuseppina Borrini, Daniele Coen, Claudio Garbelli, Domenico Iannuccilli, Piera Landoni, Marina Sereni, Edgardo Valerio, Sergio Vesconi
Ore 18.30 – “Io alla tua età ho fatto la gavetta”. Il lavoro prima dei trent’anni
Con: Giovanni Crisanti (l’AsSociata), Amalia Fumagalli (Tortuga think tank), Pietro Galeone, Paolo Romano, Martina Sinatori
Modera: Lucrezia Scrivanti
Ore 20.00 – La giustizia in Italia. Dialogo sulla separazione delle carriere
Con: Silvia Albano, Alfredo Bazoli, Marilisa D’amico
Ore 20.30 – Tra parole e politica
Con l’autore: Gianrico Carofiglio
In dialogo con: Alessandro Capelli
Ore 21.30 – Ciao politica, come stai?
Con: Marco Damilano, Mario Calabresi, Giorgia Serughetti
Modera: Elena Carta
Al link il programma completo dei 10 giorni di festa, comprensivo anche di tutti gli eventi di intrattenimento e gli eventi culturali che si svolgeranno nella giornata odierna.
Programma completo: https://www.pdmilano.eu/images/Festa_unita/programma_2025.pdf
Redazione