FRATELLI D’ITALIA IN CORSO BUENOS AIRES PER LA CAMPAGNA NAZIONALE SU GIUSTIZIA E SICUREZZA: RACCOLTE CENTINAIA DI FIRME

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 settembre 2025 – Grande partecipazione questa mattina in Corso Buenos Aires al gazebo organizzato da Fratelli d’Italia Milano nell’ambito della campagna nazionale dedicata a Giustizia e Sicurezza, temi centrali per la vita quotidiana dei cittadini.

Sono state raccolte centinaia di firme a sostegno della battaglia di Fratelli d’Italia per chiedere più controlli sul territorio, una giustizia più rapida ed efficace e una città finalmente sicura e vivibile.

“Milano non può continuare a essere ostaggio di degrado e criminalità diffusa – dichiara Simone Orlandi, coordinatore di Fratelli d’Italia Milano – Fratelli d’Italia è in prima linea per riportare legalità nelle strade e garantire ai cittadini quella sicurezza che l’attuale amministrazione non è stata in grado di tutelare”.

Sulla stessa linea l’intervento di Deborah Dell’Acqua, vice coordinatore di Fratelli d’Italia Milano, che ha aggiunto: “Questa campagna nazionale è un segnale forte e chiaro: la sicurezza non è uno slogan ma un diritto. Ascoltando i cittadini oggi abbiamo raccolto rabbia, preoccupazioni ma anche fiducia: Fratelli d’Italia è la sola forza politica capace di tradurre queste richieste in azioni concrete”.

L’iniziativa in Corso Buenos Aires si inserisce nel più ampio percorso di Fratelli d’Italia che, in tutta Italia, sta portando tra la gente la propria proposta per un Paese più sicuro, più giusto e più vicino ai bisogni reali dei cittadini.

