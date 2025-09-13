Monza. Primo giorno di scuola: astucci biancorossi sui banchi di prima elementare

(mi-lorenteggio.com) Monza, 13 settembre 2025 – Sono 1140 gli alunni monzesi che in questi giorni iniziano la scuola primaria e che per il settimo anno consecutivo hanno trovato sul banco l’astuccio biancorosso donato da AC Monza completo di materiale didattico e di cancelleria, insieme a un messaggio di benvenuto.

Un primo giorno di scuola a tinte biancorosse, che è ormai diventato una tradizione cittadina, reso ancora più speciale per i 39 alunni delle prime classi della scuola Citterio. Qui gli studenti hanno ricevuto l’astuccio direttamente dalle mani del Sindaco Paolo Pilotto e dal calciatore biancorosso Kevin Zeroli, vivendo un momento di festa e condivisione.

L’iniziativa, avviata nel 2019 e proseguita senza interruzioni fino a oggi, testimonia la stretta collaborazione tra AC Monza e il Comune di Monza, che si traduce in percorsi educativi dedicati al mondo scolastico e in un supporto concreto per valorizzare il calcio anche come strumento formativo.

“Dando continuità a quest’iniziativa – ha affermato il Sindaco Paolo Pilotto – l’Amministrazione e AC Monza riconfermano la propria attenzione per i più piccoli e per i loro bisogni educativi, permettendo loro di entrare in contatto fin dai primissimi passi a scuola con i valori più autentici dello Sport e dello spirito di squadra”.

L’Amministratore Delegato e Vice Presidente Vicario di AC Monza, Adriano Galliani, ha dichiarato: «Quest’anno superiamo la quota di 8.000 astucci consegnati in sette anni a oltre 360 classi di prima elementare, in tutte le scuole pubbliche e private della città. I bambini che hanno ricevuto i primi astucci nel 2019 sono ormai in seconda media: numeri importanti, che ci rendono estremamente orgogliosi. Questo progetto, unico nel suo genere, era molto amato dal Presidente Berlusconi, che sono certo sarebbe fiero della continuità intrapresa. A nome di tutto il Club ringrazio il Comune per il costante supporto operativo e tutto il personale scolastico per l’accoglienza sempre calorosa. A loro e a tutte le famiglie un grande augurio di un anno scolastico ricco di soddisfazioni».

Nei giorni scorsi il Club biancorosso ha concluso la consegna degli astucci in tutti i 31 plessi statali e paritari della città, per un totale di 61 classi coinvolte.

Redazione