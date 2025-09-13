Sesto San Giovanni, rapine in minimarket: preso 44enne

(mi-lorenteggio.com) Sesto San Giovanni, 13 settembre 2025 – Lunedì scorso, la Polizia di Stato di Milano ha eseguito un fermo di indiziato di delitto per rapina aggrava nei confronti di un cittadino italiano di 44 anni, pluripregiudicato, ritenuto responsabile di quattro rapine, commesse a Sesto San Giovanni (MI) dal 16 agosto al 6 settembre, ai danni di minimarket gestiti da cittadini bengalesi.

L’attività di indagine, condotta dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Sesto San Giovanni, è iniziata ad agosto scorso dopo la denuncia presentata dal titolare di un minimarket, il quale ha rappresentato ai poliziotti di essere stato minacciato e rapinato da un uomo armato di coltello al quale ha consegnato l’incasso giornaliero dell’attività commerciale.

Nei giorni successivi, l’attenzione degli investigatori di via Fiume si è concentrata su uno scooter, risultato poi rubato ad un’azienda che gestisce il servizio postale nazionale, e riverniciato con una bomboletta spray. A seguito di servizi mirati, lunedì scorso 8 settembre, lo scooter è stato intercettato e pedinato dagli agenti fin quando, al momento dell’intimazione dell’alt accelerava, il conducente, con caratteristiche fisiche corrispondenti a quelle del rapinatore descritto dalle vittime e immortalato nei video degli impianti di videosorveglianza, ha accelerato innescando un inseguimento a velocità sostenuta, imboccando strade in contromano e oltrepassando gli incroci con luce semaforica rossa.

La seguente perquisizione domiciliare ha permesso ai poliziotti di rinvenire gli abiti e il coltello usato dal 44enne per commettere le rapine, il quale è stato riconosciuto anche dai titolari dei quattro minimarket, sottoposti ad individuazione fotografica.

Redazione