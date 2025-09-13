SPORT. UN POMERIGGIO DI FESTA AL PARCO DELLA RESISTENZA CON IL VILLAGGIO DI GENERAZIONE SPORT

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 settembre 2025 – Un pomeriggio all’insegna della festa e dello sport al Parco della Resistenza. Ad animare il sabato di bambini e bambine, ragazze e ragazzi del Municipio 5, ci ha pensato il villaggio di Generazione Sport, il progetto di legacy olimpica promosso dal Comune di Milano per diffondere la cultura dello sport come strumento di inclusione, crescita personale e partecipazione attiva, con una particolare attenzione ai giovani più esposti a fragilità educative e sociali.

Dopo il successo di sabato scorso al Corvetto, oggi il villaggio ha aperto le porte alle ore 14 e ha visto decine di giovani cimentarsi in tante discipline sportive, dal calcio al basket, dalla pallavolo all’hockey, fino al volano e alle bocce inclusive.

Oltre ai volontari del CSI Milano, al villaggio era presente anche Damiano Catania, libero della Powervolley Milano, con cui i bambini hanno potuto giocare, imparando i valori dello sport direttamente da un grande campione.

Dopo quello di oggi, l’appuntamento con il villaggio di Generazione Sport tornerà sabato 20 settembre al Parco Monte Stella (Municipio 8), il 3 ottobre al Parco Trotter (Municipio 2) e il 10 ottobre nell’Area Parco Giallo di Via Primaticcio (Municipio 6).

Generazione Sport è un progetto del Comune di Milano, realizzato grazie alla collaborazione di CSI Milano, Comunità Nuova Onlus e Farsi Prossimo Onlus.

