Triennale Milano. Presentazione di Lotus n° 177 The New Landscaping

16 settembre 2025, ore 18.30

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org



(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 settembre 2025 – Martedì 16 settembre alle ore 18.30, Triennale Milano e “Lotus” presentano il terzo numero della rivista dedicato alla 24ª Esposizione Internazionale Inequalities. Intitolato The New Landscaping, il numero 177 si concentra sull’idea di paesaggio come rappresentazione in cui si riflettono sia cambiamenti dei modi di vedere sia le modifiche della superficie terrestre.

Durante l’incontro interverranno: Nina Bassoli, curatrice per architettura, rigenerazione urbana e città di Triennale Milano; Paolo Deganello, architetto; Annalisa Metta, paesaggista; Gaia Piccarolo e Maite García Sanchis, Lotus International.

I reportage fotografici degli ultimi decenni ci hanno abituato a vedere con occhio critico e spettacolare molte situazioni drammatiche dovute agli effetti dei terremoti, alla deforestazione, per citarne alcune. Una nuova drammaturgia è entrata nelle scene del paesaggio influenzando il nostro modo di percepire il mondo. Tenuto conto che gli architetti agiscono in situ, vale a dire sul terreno, a differenza dei pittori, degli scrittori, dei fotografi, che operano in visu, questo numero prende in esame molteplici esperienze in cui viene messa alla prova l’adozione di un’architettura adeguata a un ambiente che si vuole risanato anche, eventualmente, da zone di forestazione urbana, o come nel caso eclatante dell’esperienza della Great Green Wall, volta a contrastare l’avanzata del deserto nel Sahel africano.

Il numero 177 di “Lotus” propone inoltre una sintesi del forum Inequalities, che si è svolto l’11 settembre 2024 in Triennale e al quale hanno partecipato tra gli altri il sociologo Richard Sennett, l’artista Theaster Gates, gli architetti e professori Beatriz Colomina e Mark Wigley, l’antropologo Tim Ingold, la divulgatrice scientifica Gaia Vince, l’architetto Francis Kéré, la ricercatrice e medico Matilda van den Bosch. Il forum ha rappresentato un momento di riflessione su quanto e come impattano sulla comunità le grandi migrazioni, la crisi climatica, l’invecchiamento, lo sviluppo demografico, l’accesso alla casa e all’educazione.

I tre numeri speciali della rivista “Lotus” dedicati alla 24ª Esposizione Internazionale Inequalities (13 maggio – 9 novembre 2025) nascono dalla collaborazione tra Triennale Milano ed Editoriale Lotus avviata nell’autunno 2024 e che porterà Triennale a diventare l’editore della rivista nel 2026.