Vette e Onde Experience 2025: a Livigno si è tenuta la terza tappa del summit internazionale sulle nuove forme di ospitalità

Il secondo panel ha messo in dialogo Raffaella Peloso (CBRE), Francesca Carlino (ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel) ed Erich Falkensteiner (FMTG – Invest) su visioni globali per l’ospitalità. Un confronto sulle nuove strategie di investimento e sull’evoluzione dei modelli architettonici in quota.

Proprio Raffaella Peloso ha sottolineato: «Il cambiamento climatico e una clientela sempre più sensibile ai temi della sostenibilità impongono di ripensare la montagna puntando sulla destagionalizzazione attraverso l’internazionalizzazione anche delle località meno note purché accessibili. Promuovere il volto estivo della montagna e comunicare le potenzialità delle zone meno famose sono strumenti attuabili in un’ottica di sostenibilità e adattamento al cambiamento climatico». Quasi un quarto dei siti Unesco è concentrato in località montane, in cui il turismo è cresciuto del 7 per cento rispetto al 2019 in termini di presenze (più del doppio rispetto alla crescita registrata per le destinazioni marine – dati raccolti da CBRE). «Pur rimanendo la stagione invernale dominante nelle preferenze dei turisti montani, la concentrazione delle presenze nei mesi estivi è in crescita. Questi fattori combinati alla crescente internazionalizzazione della domanda hanno contribuito a sostenere la crescita facendo rientrare le destinazioni montane anche meno note nel radar di investitori e operatori», ha spiegato Peloso. Ed è in questo senso che il lavoro degli architetti si concentra: «Progettiamo spazi che arricchiscono l’esperienza dell’ospitalità con nuove dimensioni di benessere, attraverso un’attenta interpretazione dei bisogni degli ospiti. I nostri interventi valorizzano la qualità dei servizi e restituiscono al luogo il suo carattere e la sua identità», ha detto Francesca Carlino di ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel.«La trasformazione della montagna, infatti», ha detto Giorgio Bianchi – GBD global business development PKF hospitality group che ha moderato il panel «è oggi uno degli ambiti emergenti di maggiore interesse per gli investitori e i territori. In questo settore si concentrano alcune delle sfide più interessanti: la destagionalizzazione, l’ingresso dei grandi brand internazionali, l’attenzione crescente alla sostenibilità e lo sviluppo del real estate. Con le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e il ruolo centrale di Livigno e della Valtellina, ritengo che la montagna italiana stia diventando un autentico laboratorio di innovazione, capace di generare valore economico e sociale lungo tutto l’anno, mantenendo al centro il legame con l’ambiente e le comunità locali».