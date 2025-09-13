Villa d’Este Vintage Yachting 2025

(mi-lorenteggio.com) Oggi 13 settembre si è tenuta la nuova edizione di Villa d’Este Style Vintage Yachting, organizzata in collaborazione con ASDEC, Associazione Scafi d’Epoca e Classici e il Museo Barca Lariana. Giunta alla sua sesta edizione, la manifestazione nautica si arricchisce di nuovi contenuti e intende riaffermare il profondo legame storico con le Riunioni Motonautiche degli anni ’20, promosse da Gabriele D’Annunzio sul Lago di Como. Villa d’Este, insieme ad ASDEC e al Museo Barca Lariana, ha dato vita a un raduno di barche classiche volto a valorizzare non solo le imbarcazioni e la loro storia, ma anche la maestria degli armatori e la capacità dei partecipanti di immergersi nello spirito autentico dell’evento. ASDEC si pone oggi come custode dell’eredità del Regio Erice Club Motonautico, mentre il Museo Barca Lariana ne custodisce e racconta la storia, esponendola nel giardino di Villa d’Este.

Redazione