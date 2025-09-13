WORLD’S BEST SMART HOSPITALS: L’ISTITUTO BESTA TRA I MIGLIORI OSPEDALI DEL MONDO PER LA NEUROLOGIA E LA NEUROCHIRURGIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 settembre 2025 – Prosegue il cammino di eccellenza della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta. Lo conferma l’edizione 2026 del ranking World’s Best Smart Hospitals, elaborato da Newsweek in collaborazione con Statista.

Secondo il ranking l’Istituto Besta si conferma il primo ospedale in Italia per la Neurologia e per la Neurochirurgia. A livello mondiale sono 8 gli ospedali italiani a raggiungere le prime 20 posizioni della classifica – e di questi – soltanto 2, tra cui il Besta, sono strutture pubbliche.

Anche a livello internazionale il Besta conferma la sua leadership posizionandosi come 5° ospedale in Europa e 14° al mondo per la Neurologia e migliorando di una posizione il risultato ottenuto lo scorso anno. Quanto alla Neurochirurgia l’ospedale è al 3° posto in Europa e al 17° posto nel mondo, confermando il risultato ottenuto nella scorsa rilevazione.

La Presidente Marta Marsilio commenta: “Siamo orgogliosi del risultato ottenuto dal nostro Istituto che si conferma eccellenza del Paese nel campo delle Neuroscienze. Questo è un risultato che premia la ricerca, l’innovazione e il lavoro quotidiano di medici, ricercatori, infermieri e di tutte le persone che ogni giorno mettono le proprie competenze al servizio dei pazienti. Questo traguardo appartiene a tutta la nostra comunità: ai professionisti che lo rendono possibile e ai pazienti che ci scelgono e ci danno fiducia”.

Redazione