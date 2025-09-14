Festa dell’Unità Milano metropolitana – Programma giorno 10

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 settembre 2025 – Il programma odierno della Festa dell’Unità di Milano metropolitana che si svolge in Arci Corvetto – Via Oglio 21.
Domenica 14 settembre – ultimo giorno
Ore 11.00 – Educazione e apprendimento ai tempi dell’IA
Con: Alice Arienta, Mauro Bertola, Samuele Carazzina, Tomas Cipriani, Gianna Martinengo, Maria Saraceno
Ore 11.00 – Milano moda & design – Spazi creativi tra pubblico e privato, facciamo il punto
Con: Cesare Castelli, Carolina Paglieri, dialogano con giovani designer
Ore 17.00 – Sotto il cielo di Damasco
Con l’autore: Abdullah Badinjki
Con: Miriam Romano
Ore 17.00 – Parole e potere al lavoro. Riconoscere, nominare, trasformare le disparità di genere
Con l’autrice: Laura Nacci
Con: Chiara Baldi, Diana De Marchi, Martina Rogato
Ore 18.00 – Democrazia digitale e partecipazione
Con: Andrea Bonanomi, Ernesto Gatti, Marco Granelli, Fabio Pizzul, Francesca Rosellini, Rossella Sacco
Ore 18.30 – Bene comuni per l’Italia
Con: Elena Carnevali, Emilio Del Bono, Sara Funaro, Marco Furfaro, Matteo Lepore, Gaetano Manfredi, Silvia Salis, Lorenzo Radice
Modera: Silvia De Dea
Ore 20.00 – La mummia di Lenin
Con l’autore: Ezio Mauro
Con: Elena Buscemi, Ludovico Manzoni, Giuseppe Provenzano
Modera: Annalisa Camilli
Dalle ore 21.00 – difendere i diritti per costruire l’Europa
Con: Nicola Zingaretti
La destra all’assalto dei diritti
Con: Cathy La Torre, Gilda Sportiello
Intervistati da: Francesca Del Vecchio
Ore 21.00 – L’imam deve morire
Con l’autore: Enzo Amendola
Con: Fabio Massa, Pietro Benassi, Lucia Annunziata
Ore 21.00 – Quattro libri e incursioni musicali
Irene Chias, Il Guercio
Lorenza Ghinelli, In nomine matris
Silvia Grossi, Junika
Pierfrancesco Majorino, Le stelle divorate dai cani
Al link il programma completo dei 10 giorni di festa, comprensivo anche di tutti gli eventi di intrattenimento e gli eventi culturali che si svolgeranno nella giornata odierna.
Programma completo: https://www.pdmilano.eu/images/Festa_unita/programma_2025.pdf