Festa dell’Unità Milano metropolitana – Programma giorno 10

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 settembre 2025 – Il programma odierno della Festa dell’Unità di Milano metropolitana che si svolge in Arci Corvetto – Via Oglio 21.

Domenica 14 settembre – ultimo giorno 

Ore 11.00 – Educazione e apprendimento ai tempi dell’IA

Con: Alice Arienta, Mauro Bertola, Samuele Carazzina, Tomas Cipriani, Gianna Martinengo, Maria Saraceno

Ore 11.00 – Milano moda & design – Spazi creativi tra pubblico e privato, facciamo il punto

Con: Cesare Castelli, Carolina Paglieri, dialogano con giovani designer

Ore 17.00 – Sotto il cielo di Damasco

Con l’autore: Abdullah Badinjki

Con: Miriam Romano

Ore 17.00 – Parole e potere al lavoro. Riconoscere, nominare, trasformare le disparità di genere

Con l’autrice: Laura Nacci

Con: Chiara Baldi, Diana De Marchi, Martina Rogato

Ore 18.00 – Democrazia digitale e partecipazione

Con: Andrea Bonanomi, Ernesto Gatti, Marco Granelli, Fabio Pizzul, Francesca Rosellini, Rossella Sacco

Ore 18.30 – Bene comuni per l’Italia

Con: Elena Carnevali, Emilio Del Bono, Sara Funaro, Marco Furfaro, Matteo Lepore, Gaetano Manfredi, Silvia Salis, Lorenzo Radice

Modera: Silvia De Dea

Ore 20.00 – La mummia di Lenin

Con l’autore: Ezio Mauro

Con: Elena Buscemi, Ludovico Manzoni, Giuseppe Provenzano

Modera: Annalisa Camilli

Dalle ore 21.00 – difendere i diritti per costruire l’Europa

Con: Nicola Zingaretti

La destra all’assalto dei diritti

Con: Cathy La Torre, Gilda Sportiello

Intervistati da: Francesca Del Vecchio

Ore 21.00 – L’imam deve morire

Con l’autore: Enzo Amendola

Con: Fabio Massa, Pietro Benassi, Lucia Annunziata

Ore 21.00 – Quattro libri e incursioni musicali

Irene Chias, Il Guercio

Lorenza Ghinelli, In nomine matris

Silvia Grossi, Junika

Pierfrancesco Majorino, Le stelle divorate dai cani

Al link il programma completo dei 10 giorni di festa, comprensivo anche di tutti gli eventi di intrattenimento e gli eventi culturali che si svolgeranno nella giornata odierna. 

Programma completo: https://www.pdmilano.eu/images/Festa_unita/programma_2025.pdf

