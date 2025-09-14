Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Padova per i festeggiamenti per il IX Raduno nazionale dell’Anps

(mi-lorenteggio.com) Padova, 14 settembre 2025 – Con la sfilata di questa mattina , che ha avuto il suo epicentro in piazza Prato della Valle, si sono conclusi a Padova i festeggiamenti per il IX Raduno nazionale dell’Anps contraddistinto, quest’anno, dallo slogan “Con dignità e onore”.

L’Associazione nazionale della Polizia di Stato riunisce poliziotti in pensione e in servizio, ma anche semplici cittadini simpatizzanti e, da oltre 50 anni, custodisce e tramanda alle generazioni future il ricordo del sacrificio dei caduti nell’adempimento del dovere, con l’obiettivo di mantenere vivo il legame di solidarietà tra il personale in congedo e quello ancora operativo.

L’evento, trasmesso in diretta sul canale YouTube della Polizia di Stato, è stato presentato dalla giornalista di Mediaset Ilaria Dalle Palle, e si è svolto alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Vittorio Pisani, accolti da uno schieramento composto dalla Bandiera e dalla Banda musicale della Polizia di Stato, da una compagnia di vice ispettori provenienti dall’Istituto per ispettori della Polizia di Stato di Nettuno e da una compagnia dell’Anps.

Nel suo intervento il prefetto Pisani ha sottolineato che “Quella di oggi è una grande occasione per ricordare la passione che anima, ogni giorno, gli oltre 40mila soci, distribuiti in Italia e nel mondo in 184 sezioni. La sua vocazione è portare solidarietà in tutte quelle situazioni di difficoltà, bisogno, o, più semplicemente, di necessità: ciò è quello che in questi anni ha sempre contraddistinto l’agire quotidiano dei suoi associati. Nei suoi 57 anni di vita l’Associazione ha sempre e costantemente portato avanti la sua storica mission: promuovere i valori di libertà, giustizia, uguaglianza e fratellanza che sono i nostri valori; quei valori su cui abbiamo giurato il giorno in cui abbiamo deciso di prestare servizio per la Polizia di Stato”.

“L’Associazione è una straordinaria opportunità – ha aggiunto il Capo della Polizia – tanti sono i colleghi che, dopo una vita di lavoro per la nostra Amministrazione, trovano nelle attività associative l’occasione per mantenere vivo quello spirito di servizio che per decenni ha animato il loro impegno quotidiano. Grazie al vostro operato, le energie e le motivazioni delle poliziotte e dei poliziotti, dopo la cessazione del servizio, possono trovare una nuova collocazione, alimentando, ancora per tanto tempo, quel senso di appartenenza e quello spirito di famiglia che contraddistingue la Polizia di Stato. E così questo legame indissolubile, con l’ingresso nell’Associazione Nazionale, si rigenera in una nuova veste”.

Nell’intervento conclusivo il ministro Piantedosi ha evidenziato che “Festeggiare l’Associazione nazionale della Polizia di Stato significa celebrare una professione al servizio della comunità. L’Associazione è il volto familiare della Polizia di Stato, custode della memoria, sostegno per ogni poliziotto, interprete di una missione civica che travalica il servizio in divisa. Questa celebrazione rappresenta un’occasione per rendere onore a chi lavora in prima linea, spesso a rischio della propria incolumità. È sotto gli occhi di tutti il grandissimo lavoro che la Polizia svolge per garantire la sicurezza dei cittadini; e questo evento ha il merito di celebrare quei valori di servizio e di prossimità che ogni poliziotto sa esprimere quotidianamente. Un servizio fatto di azioni quotidiane, concrete e sinergiche, orientato alla realizzazione di un disegno collettivo a garanzia della sicurezza dei cittadini e a presidio della legalità. Questo patrimonio ideale è custodito dai soci dell’Anps. Conservare la memoria e i segni del servizio è fondamentale per aumentare il senso di identità professionale, formare le nuove generazioni e promuovere il rispetto della legalità”.

anps sfilataPer le vie della città hanno sfilato migliaia di soci dell’Associazione provenienti da tutte le province d’Italia.

Ha aperto lo sfilamento il medagliere dell’Anps, seguito dai poliziotti ad honorem e dal Consiglio nazionale direttivo guidato dal vice presidente dell’Associazione.

Subito dopo le Sezioni Anps in ordine alfabetico di regione e una rappresentanza di atleti delle Fiamme oro, il Gruppo sportivo della Polizia di Stato.

Particolarmente significativa è stata la presenza di una rappresentanza di poliziotti ucraini, a testimoniare il legame tra questi e l’Anps, che da qualche anno, durante l’estate, accoglie i figli di molti agenti impegnati in guerra, in segno di solidarietà.

Hanno chiuso la parata la sezione Anps di Padova, un gruppo di Protezione civile del nucleo cinofili e di motociclisti Anps.